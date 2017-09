Fekete füst gomolyog San Franciscóban az orosz főkonzulátus épületéből

Mindy Talamadge San Francisco tűzoltóságának szóvivője arról tájékoztatta az újságírókat: a tűzoltóságot helyi idő szerint pénteken reggel telefonon értesítették, hogy sűrű füst száll fel a konzulátus épületéből. A tűzoltók kivonultak, de a konzulátus munkatársai nem engedték be őket az épületbe. Viszont megnyugtatták őket, hogy nincs baj, csak a kandallóba gyújtottak be. Az AP amerikai hírügynökség helyszíni tudósítója az épületből távozóktól úgy értesült, hogy a konzulátus munkatársai dokumentumokat égetnek el.

A tűzoltóság szóvivője közelebbi és részletesebb információkkal nem tudott szolgálni.

Az amerikai kormány csütörtökön szólította fel Oroszországot, hogy zárja be főkonzulátusát a kaliforniai San Franciscóban, valamint a Washingtonban és New Yorkban működő konzuli hivatalainak egy-egy irodáját is. Az amerikai döntés – amelyet Heather Nauert külügyi szóvivő jelentett be és Rex Tillerson külügyminiszter telefonon is közölt orosz kollégájával, Szergej Lavrovval – válaszként született az orosz kormány korábbi intézkedésére. Moszkva júliusban elrendelte az Egyesült Államok oroszországi diplomáciai képviseletei létszámának csökkentését. Az Egyesült Államoknak szeptember 1-jéig kell 755 fővel csökkentenie nagykövetségének és konzuli képviseleteinek létszámát. Heather Nauert szóvivő – miközben leszögezte, hogy az orosz lépés “jogtalan” és “kártékony” – csütörtökön közölte, hogy Washington végre is hajtotta a létszámcsökkentést.

– MTI –

