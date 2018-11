Fejtörést okoz a kerékpárút végződése a Széchenyi utcán

Merőben szokatlan módon ér véget a közelmúltban megépített kerékpárút Debrecenben, a Széchenyi utcán, a Nyugati utca saroknál. A belvárosból kifelé tartó biciklisek a Mechwart-középiskola előtt egy lámpaoszlopra szerelt behajtani tilos táblát látnak. Némi gondolkodás után ez még viszonylag könnyen megfejthető, hiszen a kerékpárút kétsávos, így a tábla a szembe jövő kerékpárosok oldalában való közlekedést tiltja.

Aztán az a kerékpáros átmegy a patika felőli oldalba, nagyot néz, hiszen ott igencsak érdekes megoldásokkal találkozik. Az orvosi rendelő előtti füves részre egy mindössze körülbelül 6-8 méter hosszú, félköríves aszfaltcsíkot épített a kivitelező. A félkörív túlsó vége a Széchenyi utcai autóforgalomba vezeti a biciklist. A csatlakozási pont előtt az aszfaltra egy elsőbbségadásra kötelező sárga háromszöget festettek fel. Ezt azonban nehéz észrevenni az információáradatban, hiszen kisebb „táblaerdőt” is elhelyeztek oda. Ezen a néhány méteren összesen hét jelzőtáblát számoltunk meg. Van itt például kerékpár­út, kötelező haladási irány, a kis útszakasz a nagyba való becsatlakozására figyelmeztető, a parkolóról, a rokkant parkolóhelyekről, a kerékpár­út végéről szóló, és persze egy oszlopon álló elsőbbségadás kötelező tábla is. Kicsivel hátrább még egy várakozni tilos táblára is fel lehet figyelni.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA