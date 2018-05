Fejlődik Debrecen energetikai hálózata

A cívisvároson belül a Déli Ipari Park elektromos hálózatának kialakítására költi idén a legtöbbet, közel 4 milliárd forintot az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Ebben az évben összesen több mint 6,3 milliárd forintot költenek fejlesztésre, amely 3 milliárd forinttal több, mint tavaly.

A Déli Ipari Park munkálatait januárban kezdték el, és várhatóan jövő év februárjában készül el.

A városnak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. fontos stratégiai partner, mivel a legtöbb beruházáshoz elengedhetetlen a megbízható energiaellátás – hangsúlyozta dr. Barcsa Lajos alpolgármester, majd hozzátette, folyamatosan tárgyalnak a befektetőkkel. Ennek következtében már látszik, hogy a Déli Ipari Park kialakítása jó döntés volt, hiszen a két biztosan betelepülő cég mellé még több települhet, amely több ezer munkahelyet hoz létre. Az iparűzési adókból befolyó összeg pedig további fejlesztéseket segít elő.

A teljesítmény fele

A vállalat a Déli Ipari Parkban épülő alállomás mellett két már meglévő nagy- és középfeszültségű alállomást módosítanak, amelyhez átalakítják a térség nagyfeszültségű távvezeték hálózatát is. A négy létesítményt végül 30 kilométer optikai kábellel kötik össze. A fejlesztés egyik előnye, hogy a lehető legmagasabb üzembiztonsági szintet képviseli majd – részletezte Oláh Attila, az energiaszolgáltató üzemvezetője. Ehhez Haraszti Judit vezérigazgató hozzáfűzte, hogy a Déli Ipari Parknál kiépülő alállomás teljesítménye megegyezik a város jelenleg igényelt teljesítményének a fele.

Pihenőkre is jut

A cégnél az idei évben is kiemelten fontosnak tartják az ügyfelek elégedettségét, az ellátásbiztonság növelését, az innovatív megoldások használatát, valamint a madárvédelmet. A rekonstrukciós munkálatok keretében a közvilágítást is javítják, illetve 13 kilométernyi kábelt cserélnek ki a TEVA gyáránál. A fejlesztésekbe beletartozik majd az M4-es és az M35-ös autópályák melletti pihenők áramellátásának biztosítása is.

