Fejlesztések előtt

Az erős bérlői bizalomnak köszönhetően az ipari és raktáringatlanok iránti kereslet az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) piacok 50 százalékában nőtt, szemben a 2017-es 35 százalékkal – a Colliers International EMEA ipari és logisztikai központokról szóló jelentése szerint. Történt mindez az egész gazdaságban jelenlévő olyan kihívások ellenére, mint a protekcionizmustól való félelem, illetve az amerikai és az uniós kereskedelmi partnerek közötti kereskedelmi feszültségek. A növekedés Magyarországot sem kerüli el, olvasható a portfolio.hu oldalon.

Kiadó helyek csökkenése

Az európai piacokon uralkodó hanyatló ipari bizalom nem aknázta alá a raktár­területek iránti keresletet az EMEA régióban. A logisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek élénken versengenek az ingatlanokért, főként az infrastrukturális központokban és a lakott területekhez közel eső átvevőhelyeknél az e-kereskedelem terjedésének köszönhetően.

„A kiadó helyek száma alacsony maradt 2018 első felében, minden piacon átlagosan 5,7 százalékos szintet mértek, illetve többek között Münchenben, Bukarestben, Koppenhágában, Prágában és Barcelonában ez az arány 3 százalék alatti volt” – mondta el Damian Harrington, a Colliers International EMEA kutatásért felelős vezetője. Bár a kereslet erősödött, a növekedés magasabb is lehetett volna, ha nem lett volna hiány a bérlők számára elérhető minőségi, modern helyekből.

Az építkezési tevékenység gyenge volt, a feltételek azonban 2017 végén javultak és azon piacok aránya, amelyek a fejlesztési időszakban visszaesésről számoltak be, 40 százalékról 32 százalékra csökkent. Nagy eltérések voltak a különböző EMEA piacok között: egyes kelet-közép-európai régiók, például Lengyelország középső része komoly építkezésekkel kapcsolatos terveket mutatott be, míg a nyugat-európai városokban, például Stockholmban, Münchenben vagy Berlinben a tervek száma nagyon alacsony szinten maradt, a 100 ezer négyzetmétert sem érte el. A bérleti növekedés ütemének csökkenése ellenére a korlátozott számú fejlesztési terv és rendelkezésre állás továbbra is a bérbeadók által kedvelt piacok malmára hajtja a vizet.

Kedvező kilátások

A raktárterületekért folytatott élénk verseny és a nagyon korlátozott elérhetőség komoly terhet rónak a tevékenységre 2018 hátralévő részében és minden bizonnyal 2019 elején is. A makrogazdasági képet tekintve számos bizonytalanság várható, amely súlyos terhet jelent az ipari és logisztikai ingatlanok kilátásaira. Az Egyesült Királyságban sok a nem ismert tény a Brexitről folytatott tárgyalások eredményét és az ellátási láncokra tett hatását illetően. Az EU27-ben Németországot és a kelet-európai autóipari régiókat aránytalanul érintenék az Egyesült Államokkal zajló kereskedelmi háborúk. „Általában a kulcsfontosságú földrajzi helyeken – például Németországban, a Benelux államokban és Skandináviában – ipari területet kereső bérlőknek kell felkészülniük a további bérleti fellendülésekre, de a piac egyes helyeken már stabilizálódik. Bizonyos városokban, például Stuttgartban, Münchenben, Barcelonában és Budapesten az egészséges kereslet nem lesz összhangban a csökkent kínálattal, de a lengyelországi Lodzhoz hasonló városokban az aktív projektek vissza tudják fogni a bérleti költségek emelkedését” – jegyezte meg Harrington.

HBN

