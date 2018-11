Fejlesztések a Főnix Csarnokban: konkrétumok híján csak tervek vannak

Ezzel kapcsolatban kereste meg lapunk Becsky Andrást, a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, aki arról tájékoztatott, hogy jelenleg még nem tud konkrét információkkal szolgálni, mivel a felújítás részletes műszaki tartalma, illetve a források nagysága az elkövetkezendő hónapokban fog körvonalazódni. Annyit megtudtunk, hogy mindenképp szeretnének a Főnix Csarnokban egy általános felújítást (mosdók, büfék, közösségi terek, közlekedők, liftek stb.). Emellett gépészeti és műszaki-biztonsági munkálatokra is szükség van, ahogyan biztonságtechnikai beruházásokra is (beléptető rendszer, kamerarendszer stb.), valamint a szurkolói élmény fokozása érdekében hang-, fény- és vizuáltechnikai fejlesztéseket is terveznek.

Az Eb-re a debreceni mellett a szegedi és veszprémi arénák esetében is szükség lesz infrastrukturális fejlesztésekre, Budapesten pedig Európa legnagyobb kézilabdacsarnoka épül meg.

SZADÓ

Kevésen múlott, de búcsúzott a Loki a kupától Debrecen - A jó erőkből álló Érd csapatához látogatott kedden este, a Magyar Kupa negyedik fordulójában a DVSC. Az esélyesebb érdiek a 12. percben már 8–4-re vezettek, félidőben 17–12 állt az eredményjelzőn. Jól kezdte a második félidőt a Debrecen, a 41. minutumra 18–17-re feljöttek a cívisvárosi... Tovább a cikkhez

Két lokista utazhat az Eb-re Debrecen - Tóvizi Petra és Kovács Anna is küzdhet a sikerért Franciaországban. Kim Rasmussen szövetség kapitány kijelölte a november 29-től december 16-ig tartó franciaországi Európa-bajnokságra utazó 18-as keretét, amelyben két DVSC SCHAEFFLER-játékos kapott helyet. A szövetségi kapitány álta... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA