A nászútig még lesz pár koncert

Az áprilisi, Papp László Budapest Sportarénában megtartott, körszínpados gigabuli, illetve a nyári fesztiválok után újra úton van a Tankcsapda legénysége. A fiúk ezekben a napokban csinálnak telt házas koncerteket Hollandiában, Németországban, Angliában vagy éppen Írországban, a hétvége pedig már Torontóban és New Yorkban éri őket. A srácok (Lukács László – basszus, ének, Sidlovics Gábor – gitár, Fejes Tamás – dob) ráadásul már tervezik a december végi, Főnix Csarnokbeli nagykoncertet is, emellett pedig privát örömök is érték Fejes Tomit, aki nemrégiben feleségül vette szerelmét. A debreceni rockzenekar dobosa válaszolt a Napló kérdéseire.

Mi újság a zenekar háza táján? Eltelt a nyár, előtte csináltatok egy Aréna-koncertet, nemrég játszottatok a Balaton egyik kompján, vagyis jó pár különleges bulin vagytok túl, most pedig elrajtolt az őszi turné, rögtön külföldi állomásokkal. Mennyivel adott többet ez az időszak számotokra, mint a korábbiak?

Fejes Tamás: Nem szeretek kategorizálni, hogy több vagy kevesebb, én az elmúlt tíz évben bármelyik fesztiválra szívesen gondolok vissza, mert nagyon szeretjük csinálni, amit csinálunk. Nekünk egyáltalán nem esik nehezünkre koncerteket vállalni, mert már eleve be vagyunk sózva, hogy mehetünk. Még mindig minden ilyen eseménybe maximális erőbedobással és intenzitással vetjük bele magunkat. Az idei nyári fesztiválidőszak is nagyon pozitív és eredményes volt minden szempontból, vakarjuk is a fejünket, hogy jövőre ezt hogyan tudjuk megsokszorozni. Már vannak persze kialakult terveink, arra, hogy a Tankcsapda ne váljon unalmassá, és évről évre tudjunk valami olyan plusz szolgáltatást hozzá tenni a produkcióhoz, ami továbbra is érdekessé teszi a zenekart.

Az köztudott rólatok, hogy évekre le vannak fektetve a bandára vonatkozó terveitek, és ha nem is szaladunk nagyon előre, az érdekelne, mit vártok az ősztől, illetve az év végi főnixes bulitól?

Fejes Tamás: Annyit megjegyeznék, hogy az arénás, körszínpados buli sikerén felbuzdulva, bár nem terveztük korábban, kiadjuk a koncertet DVD-n. Úgyhogy ez az ősz végi-karácsonyi piacra ki fog jönni. Ezt a „balhét” megismételjük december 29-én a debreceni Főnix Csarnokban, mert nagyon jól sikerült és olyan atmoszférát teremtett a bulihoz, hogy véleményünk szerint ezt itthon is meg kell mutatnunk. Kicsit változtatnunk kell a színpadképen, mert a szakemberek, akikkel dolgozunk, körbe járták a Főnixet, és a csarnok tetőszerkezete nem teszi lehetővé, hogy mindent ugyanúgy felhúzzunk, mint az Arénában. De ezt úgy fogjuk megoldani, hogy semmiképpen se elvegyen a koncertélményből, hanem pluszt adjon hozzá.

Fotó: Derencsényi István

Épp most zajlik a színpadkép tervezése, véleményem szerint hangulatában meghittebbé tudjuk varázsolni a főnixes bulit. A helyszín felépítésénél fogva egyébként is arénafíling van azon a helyszínen minden TCS-bulin, ha most betesszük a színpadot középre, ez még inkább igaz lesz. A közönség saját magát fogja gerjeszteni szerintem, úgyhogy nagyon várjuk, hogy Debrecenben is bebizonyítsuk, hogy ez a megoldás milyen jó ötlet volt!

A külföldi állomások során nagyjából ugyanoda tértek, illetve tértetek vissza, ahol korábban már felléptetek?

Fejes Tamás: Nem. Állandóan változtatjuk a helyszíneket, most például volt Hamburg és Eindhoven, mint turnéállomás, ahol még korábban nem jártunk. Előbbire ráadásul már elővételben elkelt az összes jegy, annak ellenére, hogy hétfőn játszottunk. De például a londoni O2 Academy is telt házas volt. Nagyon vártuk ezeket a koncerteket is, olyan szerencsésen jön ki a lépés, hogy amikor tavasszal klubozunk, már nagyon várjuk, hogy jöjjön a jó idő és ki tudjunk menni a fesztiválokra. Amikor pedig már sokat játszottunk nagy színpadokon, akkor megint jönnek a külföldi kalandozások. Ezekre szüksége van a zenekarnak a komfortérzethez, és nem hagyja, hogy eltompuljunk. Egyik szituációból mehetünk át egy egészen másba, és ez nagyon jó. Bármennyire hihetetlen vagy hülyén hangzik, de ez egyáltalán nem meló a számunkra, hanem imádjuk csinálni. Valószínűleg ebben az is közre játszik, hogy állandóan tudjuk változtatni a koncertek méretét, és ez folyamatosan inspirál bennünket.

Ilyen feszített tempóban egyébként is csak szerelemből lehet ezt művelni.

Fejes Tamás: Ez így van, csak tudod, vannak olyan emberek, akik ezt arra fogják, hogy „persze, csak a pénz érdekli már őket”. De ez a történet egyáltalán nem erről szól.

Néhány napja történt egy fontos esemény az életedben, ugyanis megnősültél.

Fejes Tamás: Két héttel ezelőtt, szerdán volt az esküvő, azért szerdán, és teljesen zárt körben, mert a nyilvánosság mellőzésével akartuk megrendezni. Nyolcvan százalékban a barátaink voltak jelen, olyan embereket hívtunk meg, akikkel egész évben jól érezzük magunkat és őszinte baráti viszony fűz hozzájuk. Nagyon sok zenész volt jelen, és sok ismert arc, éppen emiatt is zártuk ki a médiát, és nem vertük nagy dobra előzetesen. Nem akartam, hogy rongyrázós celebpartinak tűnjön ez, hiába próbálta a bulvármédia megvenni az eseményt.

Ha nem is finoman meghitt volt így a buli, mert például koponyás díszletek közt zajlott le, de olyan lett, amin mindenki jól érezte magát. A feleségem és én sem vagyok „normális”, tehát nem szabványos lagzi volt, meglepetésekben és extrém dolgokban nem volt hiány.”

Mindenféle dicsekvés nélkül mondhatom, minden jelenlévő úgy távozott, hogy ilyen fantasztikus hangulatú esküvőn még nem voltak. A Magna Cum Laude írt nekünk egy esküvői nótát, saját szöveggel, refrénnel, de Balázs Fecó és Horváth Charlie élő produkcióval tisztelt meg minket, ott voltak a debreceni cimboráink, az egyik legjobb barátom, Bochkor Gábor a feleségével, aki lemondta a reggeli műsorát, csak hogy itt lehessen.

Fotó: Facebook

Tiszteletét tette például a filmes Lévai Balázs, a divattervező Herczeg Zoltán vagy éppen Kowalskyék, és Dombi Tibi volt a tanúm. Igaz, ő még nem tudja, hogy a tanúnak kell fizetnie a cechet… Büszkék vagyunk rá a feleségemmel, hogy ennyire jól sikerült ez az esemény.

Mikor lesz alkalma az ifjú párnak, hogy a koncertek közepette nászútra menjen?

Fejes Tamás: December 29-én megtartjuk a Főnix-koncertet, szilveszter éjjel a Barba Negrában játszunk Budapesten, másodikán pedig indul a gépünk. Elutazunk másfél hétre egy hajókörútra, amikor pedig visszajövünk, lassan indul a februári turné.

– Tamás Nándor –

