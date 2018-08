Fehér vászon

Az alkotó és Áfra János kurátor a tárlaton - © Fotó: MODEM

Debrecen – Let it be (Hadd legyen) – ezzel a fényinstallációba foglalt felszólítással indítja útjára a látogatót Benczúr Emese első debreceni kiállítása, amelyet a MODEM-ben nézhetnek meg október 28-ig.