Fehér vacsorával a közösségért

Papp László, Egyek plébánosa lapunknak elmondta, hogy a „mintát ” a Párizsban először megtartott Diner En Blance néven szerte a világban ismertté vált esemény adta. Célja pedig a helyiek számára az volt, hogy szélesebbre tárja a templom és az egyház kapuit a hívők és nem hívők számára egyaránt.

Az egyeki plébános hangsúlyozta: ez az év nagyon fontos a település és az egyház életében, hiszen 250 éve alapították a plébániát, illetve 200 éve szentelték fel Egyek templomát. Ez is erősítette a fehér vacsora létrejöttét és jelentőségét, hogy azt a templom előtti téren tartották meg. Egy este, amikor nem volt fontos a vallási hovatartozás és a politikai nézet, valamint a kor és a nem se. A lényeg egy közös este eltöltése együtt. Olyan jól sikerült, hogy közel százan vettek részt a kezdeményezésben. A kötelező ruházati viselet a fehér volt, amitől eleinte féltek az idősebbek, de aztán megbarátkoztak vele – tette hozzá Papp László. Továbbá, a terítő és az asztaldekoráció is kizárólag fehér lehetett. A vacsora menüjét is mindenki magának hozta.

Első volt a megyében

A helyi egyház vezetője úgy látja, sok olyan ember is eljött az estére, aki egyébként nem nagyon mozdulna ki. Ezért kisebb játékokkal is kedveskedtek a résztvevőknek, amelynek célja szintén az egymásra figyelés és a szeretet volt, ebben pedig mindenki aktívan részt vett.

Fotó: Papp Ágoston

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres lesz az este. Minden asztalt szinte körbe jártam és azt tapasztaltam, hogy nagyon hálásak az emberek. Nem tudok róla, hogy máshol is lett volna a megyében hasonló kezdeményezés, talán úttörők lehetünk ebben. Nem kellett sok minden hozzá, csupán összefogás kérdése az egész. Meg kell tanulni egymásnak örülni és merni kimozdulni. Találkoztam olyanokkal is, akik nem voltak vallásosak, de ők is megtapasztalták Isten jelenlétét – hiszen, mint tudjuk – Isten akkor tapasztalható meg, amikor szeretetben vagyunk egymással – hangsúlyozta Papp László, egyeki plébános.

GYT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA