Fazekas Sándor: elsőrendű feladat a vidéken élők helyzetének javítása

Fazekas Sándor, aki egyben a rendezvény fővédnöke is, elmondta: a 900 lakosú Jász-Nagykun-Szolnok megyei település az elmúlt években szépen fejlődött, több beruházás valósult meg.

A tiszaigari fejlesztések között említette a templomok megújulását, továbbá a helyi arborétumban 60 millió forintból épült egy nívós szálláshely, amelynek köszönhetően a település be tud kapcsolódni a Tisza-tó és környéke, valamint a Hortobágy és környéke idegenforgalmába.

Hozzátette, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban számos pályázatot nyert Tiszaigar: hűtőház kialakítására 70 millió forintot, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 60 millió forintot, települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésre 340 millió forintot nyert a település. Ezen túl a Start munkaprogramban tárolóépület épül 18 millió forintból, buszöblöt és gyalogátkelőhelyet alakítanak ki 14 millió forintból, az orvosi rendelő megújítása 30 millió forintból, a szikvízüzem kialakítása 60 millió forintból fog megvalósulni, 40 millió forintból új polgármesteri hivatal épül – sorolta a beruházásokat a miniszter.

Fazekas Sándor szombat délután köszöntőt mondott a Tiszaszentimrei Őszi Folklór Fesztiválon is. A miniszter a helyieknek átadta a Legszebb Magyar Konyhakert díjat is. A földművelésügyi miniszter elmondta: Tiszaszentimre is eredményesen fejlődött az elmúlt években, eredményes a Start munkaprogram, továbbá a közelmúltban létesült paprikafeldolgozó üzem termékei már megtalálhatóak a piacokon.

Fazekas Sándor az MTI kérdésére elmondta: a nyári termés közepes képet mutatott, az őszi betakarítástól függ a végeredmény. A magyar gazdák idén is bizonyítottak, hiszen a szélsőséges időjáráshoz alkalmazkodva meg tudják termelni az ország ellátásához szükséges élelmiszert és exportra is jut a termékekből – közölte.

Hangsúlyozta: stabil a mezőgazdaság helyzete, nőtt a foglalkoztatás. Hat év alatt több mint 50 ezer új munkahely létesült, ez a fiatalok vidéken és helyben maradást is segíti. Az agrárszakképző intézményekbe történő beiskolázás nem csökkent, miközben a gyermeklétszám egyre alacsonyabb – emelte ki a miniszter. Hozzátette: ez mutatja, hogy a fiatalok számára a mezőgazdaság, az élelmiszerfeldolgozás ígéretes terület, ami miatt érdemes tovább tanulniuk és ahol el lehet helyezkedni. A mezőgazdaság több területén már munkaerőhiány van, az állattartásban, a mezőgépészetnél és a kertészeteknél ez már érzékelhető – tájékoztatott.

Elmondta, hogy mintegy 100 ezer látogatót várnak a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK), amelynek díszvendége Japán lesz.

Fazekas Sándor kínai útjáról elmondta: Kína Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, agrártermékeinek is fontos felvevőpiaca, az export mintegy 10 százaléka oda irányul. Hozzátette: napirenden van a takarmánykukorica, a tej- és tejtermékek kivitelének engedélyeztetése. Ezen kívül a vetőmagexportról, az internetes kereskedelem vonatkozásában pedig egy magyarországi logisztikai bázis létrehozásáról tárgyalt a kínai partnerekkel.

– MTI –

