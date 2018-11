Fantasztikus zenei élmények Debrecenben

Dorothy is fellép - © Fotó: Matey István

Debrecen – Őrült bulinak ígérkezik az Anna and the Barbies soron következő koncertje, de azoknak is tartogat zenei csemegét a cívisváros, akik inkább a lágyabb dallamokat részesítik előnyben. Ahogyan eddig sem, úgy a hétvégén sem lesz hiány koncertekből Debrecenben. Ne tartson vissza senkit sem a hidegebb időjárás, a zenei programok egészen biztosan mindenkit felmelegítenek.