Falak és hidak

Az eltérő ideológiákat képviselők szemben állása, a nincstelenek és a tehetősek további megosztottsága, a fanatizált nacionalista sovinizmus, a különböző hitűek értelmetlen konfrontációja, a multikulturalizmus tagadása. A Szentszék diplomáciai küldetése világosan kijelöli a különböző egyházakhoz tartozó lelkipásztori tevékenységet. Nem véletlen, hogy mára csaknem kétszáz állammal áll kapcsolatban, köztük hazánkkal is.

Magyarország 1997. évi Vatikáni Szerződése a Kárpát-medencében és a szórványban élőknek is komoly reputációt jelent. Ferenc pápa tehát hozzánk is, nekünk is szól, amikor intelmet intéz a világhoz. Az egyházfő elítélőleg beszél az ellenségeskedés járványáról, a vallási és etnikai kisebbségek társadalmi kirekesztéséről, közvetve a popularizmus térnyeréséről. Szerinte ma „a megosztottság, és az ellenségeskedés uralja gondolkodásmódunkat, cselekedeteinket”.

A Szentatya arra is figyelmeztet, hogy: „a védtelenek magukra hagyása ne kerekedjen felül érzelmeinken, ne hagyjuk szívünk bölcsességét elsorvasztani”. Ferenc pápa következetesen kiáll az elesettek mellett. Minden jó érzésű embertől azt kéri, a különböző szokásoktól, a bőrszíntől és a nyelvtől függetlenül ne ellenségként tekintsünk egymásra! Szentbeszédében arra is utal, nem az gazdagít bennünket, ami elválaszt, hanem, ami összeköt. „Javainkban szegénynek, szeretetben gazdagnak kell lenni”, – hirdeti az egyházfő, hozzátéve: a mai korban mindannyian védtelenek vagyunk, így végső soron csak az emberiségen múlik, békében vagy háborúskodások közepette akarunk élni. Az irgalmasság szent évének egyik fő tanulsága lehet az a filozófiai vonatkozás, miszerint a megismerés és a tapasztalás transzcendenciáját át kell lépnünk. Le kell győzni a rossz beidegződéseket, útját kell állni az előítéleteknek, a tudománytalan mítoszoknak. Erre utal Ferenc pápa is, amikor kijelenti: „nem keresztény az a személy, bárhol legyen is, aki csak arra gondol, hogy falakat, ne pedig hidakat építsen!” Az idegenek elfogadása, legyenek azok menekültek, akár politikai, akár jobb életre vágyók, nem azonosíthatók egy az egyben a terrorizmussal. A világ egyik mai rákfenéjének nagy a látenciája. Bolygónk 7,5 milliárd lakosának mobilitása(?), akár természetesnek is mondható. És ezt a katolikus egyházfő is tudja. 2013. tavaszi beiktatása óta szinte minden kontinensen járt, és saját szemével győződhetett meg a szegénységről Dél-Amerikától kedve a Fekete földrészen keresztül, egészen a Közel-Keletig.

Csak reménykedni lehet: a Szent év Porta Santa kapujának Vatikáni jelképes bezárása egyben egy új kor nyitánya is. Különösen most, Jézus Krisztus születésére várva. Mindenkit megérint a kereszténység szeretet ünnepeként számon tartott karácsony. Amikor kigyúlnak a lelkek fényei, az adventi várakozás gyertyalángjai áthatják egész lényünket. Talán nem ok nélkül remélhetjük: nem csak szívünket önti el melegség, lelkünkben is új tüzek gyúlnak, amelyek nem perzselnek, hanem a Biblia szellemében zsarátnokként sarkallnak egymás megbecsülésére. Az esztendő minden napján.

(A szerző a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, médiakutató.)

