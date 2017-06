Fakidőlés, villámcsapás: viharos volt a hétvége Hajdú-Biharban

Péntek délután Debrecenben, a Jerikó utcán egy beüvegezett erkély üvege a szél miatt kitört, majd a Piac utcán egy második emeleti erkélyről nagy mennyiségű vakolat hullott le. A debreceni tűzoltók vonultak mind a két helyszínre. Személyi sérülés nem történt.

Az István úton egy ötödik emeleti lakás erkélyén tárolt berendezési tárgyak égtek pénteken délután. A debreceni tűzoltók magasból mentő segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt, de jelentősebb anyagi kár keletkezett.

Fotó: katasztrófavédelem

Szombat délben Hajdúszoboszlón, a Fürj dűlőn kerti hulladék éget, amely átterjedt egy öt négyzetméteres tárolóra, majd a tűz tovább terjedt egy lakóépület tetőszerkezetére. A hajdúszoboszlói tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett. A tűzoltók a tulajdonos figyelmét felhívták a tűzgyújtási tilalom betartására.

Húszméteres szilfa egyik ága hasadt le szombat délután Püspökladányban, a Bessenyei utcában. A helyi tűzoltók dugólétrán keresztül motoros láncfűrésszel az ágat levágták.

Aratás közben tűz ütött ki Told határában szombat délután. Harminc hektár árpa égett le és a közeli tölgyerdőbe is belekaptak a lángok. A helyszínen a berettyóújfalui, a hajdúszoboszlói és a debreceni tűzoltók mellett harminc önkéntes is dolgozott a megyei katasztrófavédelem műveleti szolgálat irányításával. Ahogy a tűzoltók elmondták, óriási összefogás volt tapasztalható Toldon, mindenki segíteni akart a tűzoltóknak, hogy az oltás sikeres legyen, minél kevesebb kár keletkezzen a termésben. A település lakói kéziszerszámokkal segítették a tűz oltását. Körbetárcsázták a területet, hogy ne terjedjen tovább a tűz. Az ott élők a debreceni vízszállító kiérkezése előtt két lajtoskocsit is szereztek is a víz pótlására. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.

Fotó: katasztrófavédelem

A Hajdú-Bihar megyei tűzoltók köszönik az önkéntesek segítségét és egy „big lájkot” küldenek a toldi embereknek.

Fotó: katasztrófavédelem

Szombat délután Bagaméron, az Arany János utcában egy harminc négyzetméteres vályogház konyhájában elhelyezett gázpalackból kismértékben szivárgott a gáz. A létavértesi tűzoltók a szelepet elzárták. A lakásból a palackot kivitték, mivel a gázszivárgás továbbra is fennállt, így egy vízsugár védelme mellett a maradék gázt kiengedték. A tűzoltók átszellőztették az épületet.

Hosszúpályiban, az Erdő utcában a vasúti töltés mellett égett a száraz gaz, szombat este. A debreceni tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Vasárnap hajnalban Komádiban, egy személygépkocsi árokba hajtott. A komádi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót. A mentők két embert kórházba szállítottak.

A megyében több mint egy tucat helyre riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt vasárnap. Jellemzően települések közötti útszakaszon voltak fakidőlések, a műszaki mentés során motoros láncfűrésszel távolították el a forgalmat akadályozó fákat.

Egy autó motortere égett vasárnap délután Püspökladány közelében: Az ott tartózkodó emberek a tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak a lángokat. A helyi tűzoltók áramtalanítottak és átvizsgálták a járművet.

Villám csapott egy kéménybe Sárrétudvariban, a Vasút utcában, vasárnap este. A kémény egy része levált, a téglák a tetőn és az udvaron szóródtak szét. A villámcsapás hatására a házban leoldottak az elektromos biztosítékok. Az püspökladányi hivatásos tűzoltók az épületet átvizsgálták. A ház lakói rokonoknál töltötték az éjszakát, amíg a helyreállítási munkálatok folytak.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

