Fájdalommal élni: itthon több mint 200 ezer nő szenved endometriózisban

Az endometriózis az a betegség, amikor a méh nyálkahártyaszövetei (a méh nyálkahártyája az endometrium) nem a méhben, hanem a méh üregén kívül jelennek meg, leggyakrabban a petefészkeken, a húgyhólyagon, beleken és a kismedencei hashártya különböző részein. Ezek a szövetek azonban ugyanúgy viselkednek, mintha a méh üregén belül lennének, minden ciklusban megvastagodnak, és véreznek is. Ez a vér azonban a menstruációval ellentétben nem tud kiürülni a szervezetből, így ingerelve a környező szöveteket. Az endometriózis a 15 és 39 év közötti nőket érinti leginkább.

– Erőteljes alhasi fájdalmat, görcsöket és gyulladást okozhat az érintett szerven és annak környezetében. A fájdalmas szexuális együttlét, a véres vizelet vagy széklet utalhat erre a betegségre. Egyértelműen azonban csak invazív beavatkozással, hastükrözéssel (laparoszkópia) lehet kimutatni – sorolta a tüneteket a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa.

Bacskó György szerint nagyon fontos, hogy a nők panaszok jelentkezése után minél hamarabb forduljanak orvoshoz, mert több év is eltelhet a helyes diagnózis felállításáig, és az időközben súlyosbodó betegség kezelése is nehezebb lesz.

– A meddőségek 30 százalékánál az endometriózis áll a háttérben, de nem csak a nemiszerveket érintheti, súlyos szövődmény az is, ha betör a bélbe, a bél falát átfúrva, hashártyagyulladás alakul ki – figyelmeztet a főorvos.

A betegség a leghatékonyabban műtéttel, az érintett szövetrészek eltávolításával kezelhető. A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán évente 80-90 endometriózisban szenvedő beteget látnak el, a tapasztalatok szerint a számuk folyamatosan nő.

– A 80-as évek elején havonta egy-két nőt operáltunk endometriózis miatt, most hetente többet is. Ez persze annak is köszönhető, hogy az osztály egyfajta centrumként működik, az ország több pontjáról érkeznek ide betegek – tette hozzá az osztályvezető főorvos.

Bacskó György hangsúlyozta: az elsődleges a fájdalom megszüntetése műtéttel és kiegészítő gyógyszeres kezeléssel. Sajnos, mind a betegség, mind maga a műtét csökkentheti a petefészekben lévő érésre váró petesejtek számát. Ezért napjainkban a tudományos közlemények szerint van helye az úgynevezett várakozó terápiának. Ez azt jelenti, amennyiben nincsenek komoly panaszok elkezdik a lombikprogramot, és ha az eredményes, megszületik a gyermek, akkor következhet a műtét.

