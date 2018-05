Fájdalomkezelés fizioterápiával

Kutatások bizonyítják, hogy a fejlett és közepesen fejlett országok leggyakoribb és legnagyobb költségű betegségcsoportja a mozgásszervi betegségek-okozta fájdalom. Ezt egyrészt a betegek munkából való kiesése, másrészt a teljesítmény romlása okozza.

– A legtöbb ember kellemetlen élményként éli meg a fájdalmat, és ha az hosszabb ideig fennál, hatással van viselkedésünkre, hétköznapi tevékenységeinkre. Lassabban, óvatosabban végezzük a különböző mozdulatokat, hogy csökkentsük a rossz érzést, ez hosszú távon viszont jelentős életminőség-romláshoz is vezethet – mondta a IX. Fizioterápiás Szakmai Nap megnyitóján a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék vezetője, Veres-Balajti Ilona.

A konzervatív kezelések kiemelkedően nagy eszköztárával rendelkező fizioterápia az egyik olyan terület az egészségügyi szolgáltatásban, ahol kifejezetten költséghatékonyan lehet kezelni a fájdalommal járó mozgásszervi problémákat. A kockázati tényezők ismerete esetén, a kezdeti, enyhébb fájdalom figyelembevétele mellett preventív mozgásprogramokkal eredményesen meg lehet előzni a kónikussá váló és jelentős életminőség-romlást okozó, tartós fájdalmakat.

Fotó: unideb.hu

– A fájdalmat okozó izmokat a gyógytornász hatásosan tudja lazítani manuális technikákkal, de ma már egyre több olyan eszköz, elektroterápiás gép is létezik, ami még hatékonyabbá teszi a hagyományos, kézzel végzett fizioterápiát. Ismertek a lézer, a krioterápia jótékony hatásai, sőt a legújabb kutatások már a különböző mechanikus impulzusokat kibocsátó berendezések hatékonyságát is bizonyították – emelte ki Veres-Balajti Ilona.

A IX. Fizioterápiás Szakmai Napon ezeket az új innovációkat vették sorra. Bemutatták többek között azt a modern, ma még kevéssé elterjedt, Spineliner nevű eszközt is, amit nemrég szerzett be a tanszék. A gép alkalmas az izom- és ízületi rendszer, főleg a gerinc működésének számítógépes elemzésére és kezelésre, a készülék által mért, megfelelő frekvencián adott mechanikus impulzusok segítségével. Önálló eljárásként is alkalmazható, de jól kiegészíti a manuális és aktív terápiás kezeléseket is.

A Spineliner mellett többek között a McKenzie- és a biológiai terápiáról, a kinesio Tape-ről, a BEMER fizikai terápiáról, valamint a lökéshullámterápiáról is hallhatott a szakmai nap több mint száz vendége, illetve a kar Hallgatói Önkormányzata jóvoltából ingyenes szűrővizsgálatokon is részt vehettek.

– Debreceni Egyetem –

