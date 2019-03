Fagyveszély, nagy hőingás

Jobbára napos, száraz, gyakran szeles, de igen enyhe időnk volt az elmúlt héten, csapadék csak elvétve fordult elő.

Kitettek magukért naptári meleghozóink, érvényesült az ilyenkor esedékes felmelegedés, igaz, a megelőző időszakban sem kellett fáznunk. A március 18–24. közötti héten még mindig magas nyomás alakította időjárásunkat, a kontinenst uraló anticiklonnak térségünk hol a magjában, hol a keleti peremén helyezkedett el. Az alapvetően nyugodt, derűs és száraz időt ilyenkor élénkülő légmozgás váltotta, mellyel hűvösebb levegő érkezett, de az időszak középhőmérséklete így is 3,5-4 °C-kal haladta meg a sokéves átlagot. A hét közepi lehűlést ezúttal sem kísérte kiadós csapadék, mindössze helyenként kialakuló, jelentéktelen esőre, záporra futotta.

Továbbra is szárazság

Fokozódott tehát a szárazság, melyre jellemző, hogy átlagosan 20-30 milliméterre nőtt már most a 30 éves átlagtól való elmaradás az idén, miközben eleve vaskos talajnedvesség-deficittel nyitottuk az esztendőt. A párolgás lehetséges mértéke egy-egy napon a napi 3 millimétert is elérte, mely máris rendkívül száraz viszonyokat teremtett a talajok felső rétegében. A korai magvetéseknél – hasonlóan az őszi gabonákat ért károkhoz – így vontatott, elhúzódó és hiányos kelésre lehet számítani, amennyiben öntözési lehetőség nincsen. Bár a mélyebb rétegek nedvességhiánya szintén tetemes, egyelőre a mély gyökérzetű évelők és fás szárú ültetvények még elegendő vízhez jutnak. Ott is hamarosan szükség lesz azonban az öntözés beindítására, annál is inkább, mert időjárásunk száraz jellegében legalább április első hetéig nem ígérkezik változás.

Edzi a növényeket

A hőmérsékletben azonban mutatkozik majd hullámzás, hasonlóan az elmúlt időszakhoz: éjszakánként többfelé fordult elő fagyponthoz közeli érték, gyenge fagy, míg napközben 20-22 °C-ot is mérhettünk. A derűs idő és a „csontszáraz” levegő erős hőingadozást tett lehetővé, olykor huszonöt fok is volt a napi minimum- és maximumértékek között.

Ekkora ingadozás már próbára teszi az élő szervezetet, jóllehet, edzi is növényállományainkat. A már sokfelé virágba borult vagy szirmait bontó csonthéjasok és bogyósok fagyérzékenysége valamelyest így csökkent, néhány fokos fagyot e korai virágzású fajok eleve képesek tolerálni. Ennek ellenére tanácsos készenlétben tartani a fagyvédelemre szánt eszközöket, hiszen még sokáig fennáll a károkozó fagy veszélye, melyet a száraz felszín és a száraz levegő csak tovább fokoz.

A rendkívül alacsony, akár mínusz 5 fok alatti harmatponti hőmérséklet már rövid távon is magában rejti erősebb fagyok veszélyét.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA