Fagylaltos finomságok az ételérzékenyeknek is

Ha nyár, akkor fagyi - © Fotó: AFP

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Valljuk be, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is egyik nagy kedvence a fagylalt. Miért ne készítenénk el éppen ezért otthon ezt a nyári hűsítőt? Így ráadásul pontosan tudjuk, mi kerül bele, így az ételérzékenyekre is gondolhatunk.