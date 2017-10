Faékszerek a Tímárházban

Szepesi Zsuzsa – az egykori – Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar –történelem szakán szerezett diplomát, de gyakorló tanárként csak rövid ideig dolgozott. Amióta az eszét tudja, mindig megkülönböztetett figyelemmel fordult a magyar néphagyomány, népzene, népi alkotóművészet felé. Édesapja foglalkozása révén kicsi gyerekkora óta kapcsolatban volt a fával.

10 évvel ezelőtt kezdett el faékszerek festésével foglalkozni. A népi motívumok gazdagsága inspirálta az első ékszerek elkészítésében, s azóta is ebből a hihetetlen gazdag kincsből meríti mintáit. Célja, hogy a díszítő hagyományokat úgy adja tovább, hogy azok a mai ízlésnek is megfeleljenek, a velük díszített ékszerek mindennapjainkban is viselhetők legyenek, s ne veszítsék el jelentéstartalmukat sem. Szepesi Zsuzsa vallja: „A népi motívumaink elsősorban egy mára már feledésbe merülő és újra felfedezésre váró ősi, egyetemes tudás hordozói.”

Ékszereken kívül fest apróbb tárgyakat, ékszeres dobozokat , tükröket, mécsestartókat, faliképeket, de újított már fel antik bútor festett mintát is.

A Tímárházban 2017. október 31-ig tekinthetők meg Szepesi Zsuzsa festett faékszerei hétköznapokon 10-17 óráig, szombatonként 10-14 óráig. Vasárnap, hétfő szünnap.

