Fa nőtt a kémény tetején Nyíracsádon

Csaknem 20 méter magasban, az általános iskola egyik használaton kívüli kéményének tetején is élni akar az a fás szárú növény, ami nagy valószínűség szerint egy, a közelben élő fa magjából kelhetett ki.

Nyíracsádon már számtalan különleges növényritkasággal találkoztunk. Nőtt itt már ki fa egy régifajta kerekeskútból, láttak már a beton legapróbb repedésében is utat törő kúszónövényt, de arról, hogy egy 20 méter magas kémény tetején fa nőjön, arról nemigen hallott még senki. A szél bárhova elfújja ugyan a magot, ami a legzordabb talajon is képes megfakadni, és utat törni az élet felé, de vajon mi tarthatja életben a szemmel láthatóan napról-napra, hétről-hétre növekedő kis magoncot? A kémény ugyan már használaton kívül van, de azért mégiscsak betonból és téglából építették. Senki nem tudott választ adni a „miértekre” és a „hogyanokra”. Bárhogyan is töröm a fejem, nekem is csak Ady Endre sorai jutnak eszembe: „Az élet él, és élni akar.”

