F1: Vettel még nem adta fel!

A szezon vége felé ismét felpörög a Forma–1-es világbajnokság. Oroszország után azonnal Japán felé kellett vennie a csapatoknak az irányt, hiszen a hétvégén már Szuzukában van jelenésük. Ez egy nagyon kedvelt, tradicionális helyszín, a pilóták szeretnek itt versenyezni. A japán sportismerő és -szerető nemzet, s a fanatikus rajongók nagy lelkesedéssel fogadják a mezőnyt. Az F1-es résztvevők örömét az időjáráson kívül csak Jules Bianchi tragikus balesetének szomorú évfordulója ronthatja el – írja az Amber PR.

Az Európán kívüli futamok idején nem nagyon van lehetősége a csapatoknak jelenetős változtatásokat végrehajtani autóikon. A távolság és a versenyek közötti szűk időkeret nem ad lehetőséget nagyobb bakik orvoslására.

Még hisz benne

Mi történt Japánban 2017-ben? Lewis Hamilton nyerte meg a Japán Nagydíjat azután, hogy Sebastian Vettel egy technikai hiba miatt feladni kényszerült a versenyt. A Red Bull elkapta a fonalat, a pilótái pedig oktatták a mezőnyt. Max Verstappen és Daniel Ricciardo szerezte meg a második és harmadik helyet a felkelő nap országában. Akkor is Mercedes–Ferrari küzdelem volt várható, de elmaradt. Lewis Hamilton csalódottságának is hangot adott, amiért nem tudott egy jót harcolni Sebastian Vettellel. A Mercedes brit pilótája simán nyerte a japán futamot, s ekkor már 59 pontosra nőtt az előnye az egyéni ponttáblán úgy, hogy még négy verseny volt hátra a világbajnokságból.

Nagy a hasonlóság a tavalyi és idei év között, már ami a Mercedes–Ferrari csatározást és a nagy Hamilton-előnyt illeti. Míg azonban tavaly baj volt a Ferrari-motorokkal, addig idén ez nem mondható el. Egyszerűen Lewis Hamiltonnak ismét bejött az idei év, s bár elég sokkal vezet az egyéni ponttáblán Sebastian Vettel előtt, Szocsiban azért megkapta Valtteri Bottastól, csapattársától, az első helyet, és onnan is maximális pontszámmal távozott. Sebastian Vettel túl sok vezetői hibát vétett az idei évben, és sajnos ha volt is agresszívabb megmozdulása, az sem igazán jött be.

Ennek ellenére Sebastian Vettel meglepő módon még hisz abban, hogy fair módon elnyerheti a világbajnoki címet, amely számára éppúgy az ötödik lenne, mint Lewis Hamiltonnak. A német pilóta hite meglepő, hiszen Hamiltonnak tetemes, 50 pontos előnye van vele szemben. „Hiszek az esélyeinkben, ha nem ér célba egyszer, ideálisan kétszer, akkor máris jobb helyzetbe kerülök. Persze nem kívánok egy kiesést sem Lewisnak, de bármi megtörténhet. Most már arra kell koncentrálnunk, hogy az utolsó versenyeken elsőként érjünk a célba” – szögezte le bizakodva Vettel.

A 2014-es egy emlékezetes év volt, hiszen Jules Bianchi borzalmas balesetet szenvedett a nagydíjon. Bianchit később eszméletlen állapotban szállították el a pályáról kórházba, és súlyos koponyasérülését meg is operálták. A francia pilóta soha nem épült fel, 2015. július 17-én csatlakozott az égi versenypályákon köröző pilótákhoz.

Nehéz előzni

A sokak szerint a monzai pályára hasonlító szuzukai aszfaltcsík gyors és egyúttal kanyargós pálya. Minden megvan egy jó versenyhez: gyors kanyarok, sikán és hajtűkanyar. Emellett kiváló előzési lehetőségeket rejt ez az egyedülálló nyolcast leíró pálya, amelynek a felülete elég durva.

A Japán Nagydíj október 7-én, vasárnap helyi idő szerint 14.10-kor veszi kezdetét (Európában reggel 7.10-kor, élő M4 Sport). A szokatlan vonalvezetésű, 5,807 km hosszú szuzukai aszfaltcsíkon a pilóták egy 53 körös versenyen mérik össze tudásukat. Kiemelt jelentőségű a jó szereplés az időmérő edzésen, mivel nehéz a pályán az előzés. A pályarekordot 2005-ből Kimi Raikkönen tartja, ideje 1 perc 31.540 másodperc.

