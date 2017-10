F1: irány az autógyártás fellegvára

USA, Mexikó, Brazília következik: a Forma–1-es mezőny elutazott Ázsiából az amerikai kontinensre a következő három amerikai futamra. Először az autógyártás fellegvárában, az USA-ban, azon belül is a texasi Austinban állnak rajthoz a versenyzők. Vasárnap Texasból azonnal repülnek majd tovább a résztvevők Mexikóba, majd Brazíliába, hogy az amerikai megmérettetések után az arab-öbölbeli Abu Dzabiban érjen véget a világbajnokság – írja az Amber PR.

Az idei versenyszezon is extra hosszú, s bár már október közepét írunk, ezzel együtt még négy futam van hátra. A Mercedes és Lewis Hamilton annyira elhúzott a nyári szünet után a szezon második részében, hogy ezen a hétvégén a csapat és pilótája is megszerezheti a világbajnoki címet. Vettel számára rendkívül kiábrándító lehet, hogy a nyári szünetig ő vezette az egyéni ponttáblát, most meg úgy áll a helyzet, hogy ha ötödikként vagy annál hátrább végez az észak-amerikai versenyen, elveszti a már-már zsebében érzett vb címet. Hamilton a markába nevet, hiszen szeptemberig nem vezetett egyszer sem az egyéni ponttáblán, most meg negyedik világbajnoki címe közelségébe került.

Az austini pálya Hamilton nagy kedvence. Az elmúlt három évben zsinórban nyert itt, így nem is kérdéses, hogy idén is ő lesz a verseny favoritja. Sebastian Vettelnek ezzel szemben egyszer sikerült a COTA pályán nyernie, 2013-ban még a Red Bull színeiben. A német versenyzőnek arra kell figyelnie, hogy amennyiben autójával nem lesz gond, az ötödiknél jobb helyen érjen célba. Így még ha nem is sok, de halvány reménye maradhat a vb-címre.

Esős idő várható

S mi történt tavaly? Hamilton hosszú kihagyás után visszavette a stafétabotot csapattársától, Nico Rosbergtől és Austinban ismét a dobogó tetejére állhatott. Az volt a brit pilóta 50. Forma–1-es elsősége. Rosbergnek csak a második hely jutott a texasi pályán. A bronzérmes helyezés Daniel Ricciardóé lett. Így gyakorlatilag olyan sorrendben állhattak fel a pilóták a dobogóra, amilyen sorrendben az időmérő edzésen végeztek szombaton.

2015-ben esős, tavaly azonban napos, száraz idő fogadta a mezőnyt Austinban. Idén ismét záporok-zivatarok várhatók a hétvégén, ami megnehezítheti a csapatok dolgát. A Pirelli ezúttal a lágy, az ultralágy és a szuperlágy abroncsait viszi el az USA Nagydíj helyszínére. Ezek a gumik elég sokoldalúak ahhoz, hogy megbirkózzanak a pálya és az időjárás különböző kihívásaival. Ráadásul az eddigieknél gyorsabb köridőket eredményezhetnek.

„Az a rendkívüli út a mennyekbe”

Texas fővárosa, Austin, Tavo Hellmundnak, egy helybéli volt F1-es pilótának köszönheti a pálya és a verseny létrejöttét. Hellmund szoros barátságot ápolt Bernie Ecclestone-nal. Miután Hellmund elintézte, hogy hazájában legyen Forma–1-es nagydíj, a továbbiakban nem vett részt a lebonyolításban. A verseny szervezőinek sokáig főtt is a feje, hogy el tud-e készülni a pálya időben. Végül azonban tető alá hozták a projektet és Austin azóta is egyeduralkodóként rendezi meg az USA Nagydíjat. A 20 kanyaros austini pályán található egy igencsak meredek emelkedő, amely találóan, „az a rendkívüli út a mennyekbe” elnevezést kapta.

Az 56 körös USA Nagydíj vasárnap, helyi idő szerint 14 órakor (nálunk 21 órakor) veszi kezdetét Austinban, a Circuit of The Americas (COTA) pályán (élő M4 Sport) – a futamon sok minden eldőlhet.

HBN

A vb állása

1. Lewis Hamilton 306 pont

2. Sebastian Vettel 247 pont

3. Valtteri Bottas 234 pont

4. Daniel Ricciardo 192 pont

5. Kimi Räikkönen 148 pont

6. Max Verstappen 111 pont

7. Sergio Pérez 82 pont

8. Esteban Ocon 65 pont

9. Carlos Sainz Jr. 48 pont

10. Nico Hülkenberg 34 pont

11. Felipe Massa 34 pont

12. Lance Stroll 32 pont

13. Romain Grosjean 28 pont

14. Kevin Magnussen 15 pont

15. Stoffel Vandoorne 13 pont

16. Fernando Alonso 10 pont

17. Jolyon Palmer 8 pont

18. Pascal Wehrlein 5 pont

19. Danyiil Kvjat 4 pont

