Ezúttal nem jött össze a DEAC-nak: vesztes mérkőzés után távoztak

Az Erste Liga pénteki játéknapjának rangadóját Brassóban rendezték meg, ahol a házigazdák a DEAC-cal néztek szembe.

A mérkőzés kezdetén a hazai gárda azonnal nekiugrott a vendégeknek, igyekeztek kamatoztatni a fizikai fölényüket; 04.13-kor Péter találatával a vezetést is megszerezték. 08.01-nél a Clarke Garrettet helyettesítő Carlson Cody akaszkodott össze Turcotte-tal, összecsapásuknak a játékvezetők vetettek véget. A 4 a 4 elleni játék jobban ízlett a brassóiaknak, akik 08.51-nél növelték az előnyüket, Lidhammar átadását Tranca értékesítette. A 11. percben Hetényi Péter került a büntetőpadra, majd kisvártatva Tőkére is ráfújtak egy játékkésleltetést. Az előnyök kihasználatlanok maradtak, egészen az utolsó percig, amikor egy brassói előnyben Lidhammar talált be.

A 2. játékrészben 28.42-nél Németh Attila vitte fel a korongot, beadását a jól érkező Hetényi Péter továbbította a brassói hálóba. Ezután viszont a hazaiak percei következtek; 33.01-nél Mihály Árpád, 3 perccel később Tendler szerzett gólt, ismét tetemessé vált a brassóiak előnye.

Üres kapura

A 3. harmad első percében szépített a vendégcsapat; Novotny a védekező harmadból indította Turcotte-ot, ő elfutott, és a felső sarokba vágta a pakkot. 57.19-nél Németh Attila köszönt be Tőkének, és szorosabbá tette a találkozót. 59.05-nél a debreceni stáb még tett egy kísérletet és lehívta Hetényi Zolit a jégről. 59.24-nél azonban Péter betalált az üres kapuba, kialakítva a mérkőzés végeredményét (6–3).

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA