Ezúttal csak egy pont jutott a Lokinak

A legutóbbi fordulóban egy győzelemmel javított nem túl fényes mérlegén a házigazda Újpest a Mezőkövesd ellen, a lilák 4-2-re nyertek a múlt héten. Ennél is jobb formában érkezett a fővárosba a DVSC, amely a legutóbbi öt mérkőzését egyaránt megnyerte. Ennek a szériának a megnyújtását tűzte ki célul Herczeg András együttese, amely dobogósként várhatta a lilák elleni mérkőzést szombaton este a Szusza Ferenc Stadionban.

Jobban kezdtek

A Loki kezdett jobban, sokkal veszélyesebb volt ellenfelénél, a vendéglátók inkább csak a sikeres ellencsapásokban bízhattak. Egy pontrúgásból aztán váratlanul megszerezte a vezetést a Vignjevic-legénység: Nagy szabadrúgását Pavkovics juttatta fejjel a hálóba. Megjött az évágyuk ettől a hazaiaknak, a Debrecen próbálta újra elkapni a fonalat, amire nem is kellett sokáig várni. A 35. percben Bódi passzát Takács Tamás váltotta higgadtan gólra. Ezt követően kissé leült a meccs, úgy tűnt, a szünet jót tesz a feleknek.

Helyzetek itt-ott

A folytatás már változatosabb küzdelmet hozott, meglehetősen hullámzott a játék. A szünet után nem sokkal egyértelműen a hajdúságiak irányítottak, Ferenczi révén a vezetést is megszerezhették volna a vendégek, de rosszul célzott a játékos, valamint Könyves is betalálhatott volna, ha nem sodródik ki a lövésekor. A folytatásban feljöttek az újpestiek és helyzetük is akadt, Zsótér próbálkozásából azonban nem született újabb gól.

Sőt, a slusszpoén az lehetett volna, ha Sós Bence közelről eltalálja a kaput a végén, de fölé szállt a labdája.

Fotó: Kovács Péter

A Loki nem tehetett mást, kénytelen volt megelégedni egyetlen ponttal, ami nem rossz eredmény Újpesten, s továbbra is a harmadik helyen áll a bajnoki tabellán cívisvárosi együttes.

Az OTP Bank Liga küzdelemsorozatában most szünet következik, ugyanis a válogatott két világbajnoki selejtezőt is vív Svájc illetve Feröer ellen.

A Debrecen legközelebb ugyancsak idegenben szállhat harcba a pontokért: október 14-én a Mezőkövesd stadionjába látogatnak a piros-fehérek.

HBN

OTP Bank Liga, 11. forduló

Újpest FC – DVSC-DLA 1-1 (1-1)

Szusza-stadion, 3139 néző. Vezette: Karakó (Buzás, Kóbor)

Újpest: Pajovics – Balázs B., Pávkovics, Litauszki, Mohl – Szankovics, Windecker – Tischler (Zsótér 64.), Nagy D. (Pauljevics 89.), Nwobodo (Simon 76.) – Novothny

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, szatmári, Ferenczi – Bódi, Tőzsér, Jovanovic, Varga K. (Nagy K. 84.) – Könyves (Tisza 77.), Takács T. (Sós 71.)

Gól: 1-0 Pávkovics (23.), 1-1 Takács T. (35.)

Sárga lap: Varga K. (38.), Mohl (43.), Nwobodo (45.+1.), Tőzsér (46.), Novothny (81.), Jovanovic (88.)

Mesterszemmel

Nebojsa Vignjevic: Elégedett vagyok a játékkal és azzal az akarással, amit a játékosaim mutattak az első perctől az utolsóig ezen a mérkőzésen. Jókor lőttük a gólt, de egy hibából sajnos kaptunk is egyet. A Debrecen egy nagyon veszélyesen csapat, ezt be is bizonyították, mi azonban álltuk a próbálkozásaikat. A második félidőben próbáltunk nagyobb nyomást helyezni vendégeinkre, sok helyzetünk, lövésünk volt, míg a Debrecen a kontratámadásokra apellált. Megérdemeltük a pontot, és gratulálok a csapatnak a küzdeni akarásért.

Herczeg András: Nyílt játékot tapasztalhattunk mindkét csapat részéről. A védelemben akadtak problémák, hullámzott a játék. Az első félidőben jobban játszottunk, a második játékrészben az Újpest ránk kényszerítette az akaratát, ennek ellenére voltak helyzeteink. Igazságos döntetlen született. Egy pontot szereztünk egy jó Újpest ellen.

„Igazságos döntetlen született” Budapest, Debrecen - Az Újpest vs. DVSC (1-1) NB I-es mérkőzés után a két edző, Nebojsa Vignjevic és Herczeg András értékelte a látottakat. Herczeg András: Nyílt játékot tapasztalhattunk mindkét csapat részéről. A védelemben akadtak problémák, hullámzott a játék. Az első félidőben jobban játszott... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - Újpest vs. DVSC 1-1 (1-1) Budapest, Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2017/2018-as szezonjának 11. fordulójában a Debreceni VSC csapata az Újpest együtteséhez látogatott szombaton 18.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 11. forduló Újpest... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA