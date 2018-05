Ezüstszombat után aranyvasárnapot tartottak a kardvívók

Tavalyi nyár végén kiváló döntésnek bizonyult Patócs Ákos és Dávid László cívisvárosi vívómesterek elhatározása, miszerint együtt folytatják. A magyar vívásban is unikumnak számító kétlaki (a csapat egyik fele Budapesten a másik Debrecenben készül) vívócsapat ezúttal a serdülők országos kardbajnokságán robbantott. Battai Sugár Katinka uralta a női kardvívók mezőnyét egészen a döntőig, ahol szoros mérkőzésen szenvedett vereséget, így újabb ezüstéremmel gazdagította éremkollekcióját. Katus Donát a fiúknál jutott döntőbe, és végzett a nagyon előkelő hetedik helyen.

A vasárnapi csapatversenyeken előbb a fiúk jutottak el a final fourig, ahol végül a negyedik helyet húzták be. A lányok nagyszerű vívást mutattak be, és döntőbe jutottak. A fináléban az újfent fantasztikusan vívó Battai vezetésével az esélyesebbnek vélt Vasas csapatát verve szerezték meg az aranyérmet.

Battai Sugár Katinka | Fotó: Interfencing Debrecen SC

Sápi Máté az Interfencing DSC elnöke nagyon örült a hétvégi eredményeknek: „Büszke vagyok a vívóinkra és a mestereinkre egyaránt. Az elmúlt időszak egyik legjobb döntése volt a részünkről, hogy azokat a vívómestereket alkalmaztuk, akik eddig is nagyon sokat tettek és a mai napig tesznek a cívisvárosi vívósportért. Egyesületünk alapelve az, hogy a legprofibb, legképzettebb mesterek foglalkozzanak a sportolókkal már attól kezdve, hogy átlépik a vívóterem küszöbét. A minőségi munka pedig kitermeli a tömeget. Jelentem az elv működik, a Hatvani István Általános Iskolában kitehetjük a megtelt táblát.”

Dávid László szerint egy nehéz időszakot sikerült lezárni ezzel a csapatarannyal: „Sugi az egész évet kisebb-nagyobb sérülésekkel csinálta végig, ezúttal azonban minden klappolt. Az egyéniben az elődöntőig hat csoport- és három táblamérkőzésen mindösszesen 9 találatot kapott. Fantasztikusan vívott a csapat is, megérdemelten nyertünk. Talán az aranynál is jobban örülök annak, hogy közben párbajtőrözőink is remekül helyt álltak a békéscsabai Olimpicin. Nyisztor Sanyi és Tardi Ottó barátaim munkája kezd beérni. Gratulálok mindenkinek!”

A fiatal vívóegyesület tehát nem ismer megállást. Hatalmas odafigyeléssel foglalkoznak már a legkisebbekkel is, aminek következtében két városban is telt házas edzéseket tartanak.

– Interfencing Debrecen SC –

Döntős eredmények

Serdülő Egyéni Országos Bajnokság Női kard

2. Battai Sugár Katinka

Serdülő Egyéni Országos Bajnokság Férfi kard

7. Katus Donát

Serdülő Országos Csapat Bajnokság – Női kard

1. TFSE (Battai Sugár Katinka, Kováts Kata, Tóth Lilána, Wladimír Véda)

Serdülő Országos Csapat bajnokság – Férfi Kard

4. TFSE (Bányay Marcell, Katus Donát, Kotsis Márton, Tóth Bertalan)

