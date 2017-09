Debreceni Sport Club–Debreceni EAC 0–6 (0–2)

100 néző Vezette: Nagy N. (Takács I., Tulipán M.)

DSC: Nagy B. – Tóth Cs. (Sándor R.), Balázs Á. (Fekete Cs.), Nagy N. (Barabás Z.), Bai G. (Kovács K.), Kocsis L. (Frida Gy.), Dobrán Cs. (Csurgó Á.), Szabó B. (Gorzsás I.), Tamás A., Sándor R., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

DEAC: Gulyás L. – Tar G. (Dr. Rácsai L.), Varga Á., Rácsai L., Magi L. (Nyeste K.), Köstner T. (Lévai Á.), Molnár M. (Posta N.), Papp G., Radványi R. (Fodor T.), Hetrovics R. (Párducz T.), Csák Zs. Edző: Katona László.

Gól: Köstner T., Csák Zs., Lévai Á., Posta N., Csák Zs., Tóth Cs.(ög)

Jók: Kocsis L., Tamás A., Balázs Á., illetve Köstner T. Ifi: 2–3.

Nagy Róbert: A futballozni jobban akaró csapat megérdemelten gyűjtötte be ellenünk a 3 pontot. Ezt nem én találtam ki, de a labdarúgást gólra játsszák. Amíg ez nekünk nem sikerül így fogunk járni, mint a mai nap. További sok sikert kívánok a DEAC csapatának! A játékosaimnak üzenem, kíváncsi vagyok, hogy nélkülem mennyire fog menni. Kívánom, hogy menjen!

Katona László: Kulturáltan játszó ellenfelet győztünk le lassú, kényelmes tempójú játékkal.

Földes KSE–Báránd KSE 1–6 (1–2)

150 néző Vezette: Seres L. (Dobi Zs., Kovács A.)

Földes: Horváth L. – Kiss Z., Mészáros T. (Karacs T.), Bakonyi J. (Antós S.), Nagy S., Vincze A., Faragó Gy., Dede I., Balogh F. (Faragó R.), Balogh R., Papp B. (Vincze N.) Edző: Bakonyi János.

Báránd: Tóth S. – Mester N., Csóka G. (Török R.), Bíró B. (Török Zs.), Karmazsin Z.(Karácsony B.), Vass Á. (Makra S.), Schuller I. (Török D.), Faragó B., Mester L., Erstey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János.

Gól: Bakonyi J., illetve Ercsei B., Makra S., Karmazsin Z., Vígh N.(3) Jók: Senki illetve Mindneki Ifi: 6–2.

Bakonyi János: Ezen a napon mindenben felülmúlt minket a vendégcsapat. Egy osztálynyi különbség volt a két gárda között. Bízom benne, hogy tanulunk a hibáinkból, és jövő héten próbálunk javítani. Jó egészséget kívánunk Dede István kislányának!

Szabó János: Végre megfelelő létszámban érkeztünk egy mérkőzésre, és ez látszódott a teljesítményünkön is. Ebben a szezonban most játszottunk a legjobban. Úgy gondolom, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Köszönjük a Földes számára a vendéglátást, és sok sikert kívánok Bakonyi János kollégámnak!

Komádi SE–Püspökladányi LE 3–3 (1–1)

100 néző Vezette: Puskás Z. (Karasi M., Katona D.)

Komádi: Bokor Cs. – Kirimi P., Tóth L., Fésűs K. (Bujdosó D.), Varga L., Kóti R. (Puskás Z.), Balogh S., Vass Á., Nagy L., Nagy I., Buliska Gy. (Takács D.) Edző: Szabó Sándor.

Püspökladány: Petrezselyem T. (Katona N.) – Kéri M. (Danka L.), Mile B., Szabó B., Ispán R. (Szilágyi T.), Baranyai L., Horváth Á., Nagy S., Sass F. (Dajka L.), Ferenczi L., Varga L. Edző: Fülöp Andás.

Gól: Kirimi P., Balogh S., Kóti R., illetve Mile B., Nagy S., Danka L. Jók: Mindenki illetve Horváth Á., Ispán R., Varga L. Kiállítva: Baranyai L. Ifi: 0–4.

Szabó Sándor: Egy héttel ezelőtt azt nyilatkoztam, nem tudom eldönteni, hogy szereztünk egy pontot vagy elveszítettünk kettőt. A mai mérkőzés után azt mondom, hogy veszítettünk két pontot. Úgy gondolom, 3–1-es vezetés után emberelőnyből nem szabad egy mérkőzést döntetlenre hozni. Egyébként gratulálok Püspökladány játékosainak a lelkes hozzáállásukhoz!

Fülöp András: Összességében igazságos döntetlen született, fogalmazhatunk úgy, hogy 3–1-nél a hazai csapat elhitte, hogy megnyerte a mérkőzést. Ezt használta ki fiatal csapatunk, amely – ha szerencsével is – emberhátrányban kiharcolta a döntetlent. Gratulálok a fiúknak, nagyot küzdöttek!

Nagyrábé Petőfi SK–Konyári SE 5–0 (3–0)

150 néző Vezette: Darányi A. (Gyugos B., Malmos N.)

Nagyrábé: Kriston D. – Bácsi Á. (Szabó D.), Johan Gy. (Mező A), Tóth P. (Ötvös S.), Vénig A., Parti P. (Ungvári P.), Faragó L., Mészáros I. (Szabó T.), Vig V., Balogh M. (Szabados M.), Kovács A. (Czirják Cs.) Edző: Tóth Péter.

Konyár: Száraz Cs. (Nagy B.) – Entersz G., Csuka Zs., Tamási S., Antal G. (Gavrilete R.), Nagy A. (Szigeti J.), Varga Z., Sebestyén E. (Varga D.), Tasi I., Horváth Á., Bakk I. (Lakatos G.) Edző: Kiss László.

Gól: Faragó L., Balogh M., Vig V., Szabados M., Csuka Zs.(ög) Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 14–0.

Tóth Péter: Alacsony színvonalú mérkőzésen, a helyzeteink egyharmadát kihasználva megérdemelten győztünk. További sok sikert kívánok Konyár csapatának! Ezt a győzelmet Tási Laci bácsi emlékére ajánljuk.

Kiss László: Az 5–0-hoz nincs mit hozzáfűzni, a rábéi „zsoldosok” legyőzték a konyári „lelkeseket”. Gratulálok a nagyrábéi sportvezetésnek a remek csapatukhoz mind az ifi, mind a felnőtt szinten. Sajnálom a saját szurkolóinkat.

Nádudvari SE–Hajdúszováti SE 3–2 (1–2)

100 néző Vezette: Csiszár K. (Katona L., Varga Gy.)

Nádudvar: Bobi A. (Varga Z.), Nagy Z., Dobi R. (Taricska G.), Kovács I., Székely Z. (Rostás M.), Varga Zs., Czibere K., Varga T., Szabó S., Varga D. (Pál I.), Szegi Zs. Edző: Gere Csaba.

Hajdúszavát: Lakatos Zs. – Béres Á. (Lakatos Balogh R.), Szabó J. (Dancsevics B.), Balogh D., Balogh J., Lakatos K., Nagy Zs., Jónás B. (Vásárhelyi M.), Rostás N., Lakatos I., Marton A. Edző: Balogh Ferenc.

Gól: Varga D., Taricska G., Varga Zs., illetve Lakatos K.(2) Jók: Nagy Z., Taricska G., Szegi Zs., illetve Lakatos K. Ifi: 2–3.

Gere Csaba: Rossz előjelekkel indult a meccs, hiszen több, újonnan igazolt és már régen itt játszó játékos is hiányzott, bár mindegyik munka miatt. Nehezen találtuk meg az eredményes játék kulcsát, de a folyamatos labdabirtoklás meghozta az eredményét, megszereztük a vezetést. Ez már megint minket zavart meg, egyre több védelmi hibát vétettünk, s máris az ellenfél vezetésével mentünk a szünetre. A pihenő után 13 másodperccel már kiegyenlítettünk, megnyugodott a csapat és egyre több helyzetet alakított ki, amiből igaz csak egyet, de a három pontot érő találatot vittünk be.

Balogh Ferenc: Az első félidőt jól hoztuk. Második félidőben saját magunkat vertük meg. Biztos 3 pontot adtuk ki a kezünkből, bízom benne, hogy tudunk javítani.

