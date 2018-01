Ezrek között lesz köldökzsinór a zene vasárnap

Felelősségérzet, biztonság, a gondoskodás zsigeri vágya – számos olyan „lecke” van, amelynek az iskolapadja a családi asztal. Ezekre az értékekre kívánja irányítani a figyelmet a Család – OK Országos Koncert, amelyet a Debreceni Kőr Dáma Egyesület hívott életre. „Felmérések mutatják, hogy az Y-generációnak alig van lehetősége az idősebbekkel közös élményt megélni, s ezáltal átörökíteni az értékeket – ismertette Porkoláb Gyöngyi, a szervező egyesület vezetője a koncert ötletbölcsőjét.

A 19 éves kulturális és társadalmi célokat szolgáló szervezet 120 tagja – mára jórészt nagy tapasztalatú édesanyák, nagymamák – a változó világ fent emlegetett kihívásairól gondolkodva ötlötték ki a koncertet, amelyről kedden számoltak be a Vojtina Bábszínházban. Dalra hívták azokat, akiknél családi hagyomány a zenélés. Minden nagy egyház csatlakozott, s számos kórus, közösség, oktatási intézmény. A jelenleg is nyitott www.csalad-ok.hu honlapon a tájékoztatóig az ország több mint száz helyszínéről regisztráltak műsorokkal.

Debrecenben a Református Nagytemplomban lesz a központi esemény 16 órától. Már biztosan fellép 38 helyi és 9 vidéki iskolás csoport, valamint a Kodály Filharmónia Debrecen (KFD). Utóbbiak vezetője, Somogyi-Tóth Dániel hangsúlyozta: a cívisvárosban jellemző, hogy a professzionális zenészek közvetlen családjában van még zenész, s a városban egyébként is nagy hagyománya van a kórusmuzsikának, a komolyzenének, a hangszeres játéknak. – A KFD-ben több házaspár van, jó eséllyel a gyerekeik is tanulnak zenélni, vagy fognak. A közös játék gazdagítja a lelki világot és erősíti a családi kötelékeket – fogalmazott Debrecen zenei igazgatója. Felidézte saját gyermekkorát, amikor a három fiatalabb testvérével együtt házi koncertekkel ajándékozták meg szüleiket. Vasárnap tanúi lehetünk egy hasonló csodapillanatoknak. Bár ő maga – sajnálatára – nem léphet fel most együtt oboázó feleségével, mert nemrégiben született gyermekük, de az együttes több tagja utódokkal érkezik. A rendezvényen beszélgetések során ismerhetjük meg a játszókat.

Az alapegységre építenek

A január 14-i koncert a kormány által 2018-ra meghirdetett Családok éve vidéki nyitóeseménye lesz. Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a család a társadalom legkisebb egysége, mely nem csak az egyének képlékeny döntésének eredménye, hanem bázis. Az év programjaival szeretnék erősíteni, hogy családot alapítani érdemes, abban élni jó.

Szeretnénk megszólítani azokat, akik családban élnek vagy tervezik ezt, mert a jelen tendencia nyomán 2030-ban Európa lesz a legöregebb kontinens 45 év átlagéletkorral, illetve 2060-ban a népesség öt százalékát adja majd, míg korábban 25 százalékot tett ki.”

Felsorolta a kormány ösztönző, támogató lépéseit: egyre növekszik a kétgyermekesek adókedvezménye; a kárpátaljai magyarokat segíti a Köldökzsinór Program; január 1-től a harmadik és a további gyermekeket vállalók jelzáloghitel-tartozása 1-1 millió forinttal csökkenthető gyermekenként; a felsőoktatásban tanuló kismamáknak jár a hallgatói gyed; felfüggesztik a gyermek születésekor a diákhitelt, a második világrajövetelkor elengedik a felét, a harmadik kicsi érkezésekor pedig a teljes tartozást; visszatérítik a 35 éven aluliak új sikeres nyelvvizsgájának árát, valamint ingyenes lehet a KRESZ-tanfolyam és vizsga.

Vonzóbbá teszik

Dr. Papp László polgármester hangoztatta: nem csak a nemzetnek, a városnak is fontos a család. A város vezetőségének terve a népességnövekedés, remélik, 2050-re 250 ezer lakos lesz. Az iskolaváros vonzerejét a gyermekekkel foglalkozó intézmények fejlesztésével is igyekeznek elérni. A Főnix Terv szerint a jelenlegi 12 bölcsődei tagintézmény mellé még kettőt és egy óvodát építenek. Iskolákat, óvodákat újítanak fel, valamint még idén létrehoznak egy új család- és gyermekjóléti központot az egykori „ifiparkban”. A megyeszékhelyen jelenleg 20 ezer a 18 éven aluli él és 70-80 ezren tanulnak itt. Így zárta:

Nagyon nem mindegy, hogy ezek a fiatalok mit gondolnak a településről, milyen hírét viszik. Célunk, hogy Debrecen családbarát város legyen, ahol jó élni, érdemes családot alapítani.”

HBN–HABE

