Ezerrel pörögnek a májusi koncertek

2018. május 18., péntek

19.30 Bordó Sárkány 8 + VAN zenekar 10 éves szülinapi koncert – Nagyerdei Víztorony

A Világzene Ünnepe Debrecenben!

A középkori világzene és a pszichedelikus folk-rock együtt dübörög a színpadon közös szülinapi bulijukon.

A koncerteket Dickmann Roland, a két zenekar alapítója kapcsolja össze.

Bordó Sárkány: A középkori kocsmazene fenegyerekei saját szerzeményeik mellett középkori dalokat és táncokat adnak elő egyéni interpretációban.

A zenekar, megalakulása óta eltelt 8 évben 12 különböző országból kapott meghívást. 3 nagylemezük jelent meg „Világfa”, „Óperencia”, illetve idén márciusban „A Lány és a Sárkány” címmel.

Az 10 éves VAN zenekar műsorában elsősorban saját szerzemények szerepelnek. Zenei stílusukra a sok tételes, dinamikusan építkező, olykor markáns, máskor meditatív zenei megszólalás, illetve a különböző zenei stílusokat vegyítő hangzás jellemző. Az énekes és instrumentális szerzeményeket az erős gitár-basszus-dob sound és a népi fúvós és pengetős hangszerek fúziója teszi különlegessé.

A zenekarnak 2017-ben jelent meg nagylemeze, „Forog” címmel.

20.00 Majka & Curtis turné 2018 – Nagyerdei Hall

A képernyőn 15 éve megismert Majka mára a magyar televíziózás egyik legnépszerűbb figurája. Zenei karrierjét is a kezdetektől építve szókimondó szövegeivel és őszinte stílusával robbant be a rap világába. Olyan híres rap és RnB előadókkal készített közös lemezeket mint Dopeman, Pápai Joci vagy Tyson. Curtisszel készített nagy sikerű, Fonogram-díjas „Belehalok” című dal évek óta a rádiók kedvence, a YouTube-on is közel 50 milliós nézettséggel büszkélkedhet.

21.00 I Love 2000’s – Lovarda

Idén májusban Debrecen visszautazik az időben. A 2000-es évek bulikultúrájának kultikus himnuszai csendülnek fel május 18-án a Lovardában! Tessék időben felkészülni, hiszen ezen az éjszakán mindenki táncra perdül!

Az időutazást olyan külföldi világsztárok vezénylik mint:

Groove Coverage

A 2000-es évek elején robbant be a köztudatba a német duo! DJ Novus és az énekes Mell a mai napig világszerte turnéznak és hozzák a tőlük elvárt slágereket.

Brooklyn Bounce

A 2000-es évek elejének egyik leghíresebb progresszív trance-techno stílusú producer duója ezúttal Debrecenben teszi tiszteletét! René Behrens (Diablo) és Dennis Bohn (Bonebreaker) mind a mai napig elképesztően sikeres, hiszen Németországban és Európa több más országában, kislemezeikből az elmúlt években több mint 2,5 millió kelt el.

Master Blaster

A német dance formáció mára már csak egy főből áll. Mike de Ville 2013-óta egyedül képviseli a projektet és azt a zenei utat, amit a 2000-es évek elején elindítottak. Egy „Hypnotic Tango” a Lovardában?!

A hazai korszakalkotók névsora:

Erős vs. Spigiboy

Náksi

Peat Jr. & Fernando

Spy the Ghost

UBC

21.00 Zádor-Hegyi-Kalmár Trio (jazz) – Incognito Club

2018. május 19., szombat

20.00 Éva Presszó – Incognito Club

