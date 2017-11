Ezernél is több terméket vizsgált a Nébih a Szupermenta program keretében

A Nébih pénteki közleménye szerint a vizsgálatok 40 termékkört érintettek, a kedveltségi kóstolásokon ezernél is többen vettek részt. Hozzátették, hogy a minőségi, biztonsági és vásárlói kedveltségi ellenőrzések többek között feldolgozott élelmiszerekre, alkoholos italokra, zöldségekre és gyümölcsökre, fűszernövényekre, fűmagokra és állatgyógyászati készítményekre is kiterjedtek. A komplex vizsgálati rendszer laboratóriumban végzett méréseket és hatósági termékellenőrzést is magában foglal, eredményei a Szupermenta honlapon (www.szupermenta.hu) tekinthetők meg – írták.

Felidézték, hogy a Nébih 2014 novemberében a fogyasztói tudatosság javítására indította el a Szupermenta szemléletformáló kampányt, amely terméktesztekkel segítette a vásárlókat az élelmiszerek, élelmiszerlánchoz kapcsolódó termékek tudatos kiválasztásában.

A vizsgált termékcsoportok dobogós helyezettjei 2015 novembere óta használhatják a Szupermenta emblémát, amelyet egy éven át tüntethetnek föl a termékek csomagolásán vagy reklámfelületeiken. A lehetőséggel eddig 18 alkalommal éltek a gyártók és a forgalmazók – áll a közleményben.

– MTI –

