Ezen soha ne spóroljunk lakásfelújításkor

Különösen igaz ez az építkezéseknél és lakásfelújításoknál, ahol a beépített anyagok egy jelentős részét nem lehet csak úgy lecserélni, ha tönkremennek, mint egy izzót a lámpában. Természetesen az a legjobb, ha egy ház vagy lakás tartós és jó minőségű anyagból készül. Egyes elemeknél kiemelten fontos a minőség, tipikusan ilyen a hidegburkolat, vagyis a falra rakott csempék és a járólapok.

Nem elég azonban a márkás, gyönyörű és időtálló csempét kiválasztani, hanem a segédanyagokat – a csemperagasztót – is gondosan kell megválogatni. Egyáltalán nem mindegy, milyen ragasztó kerül a kisebb és a nagyobb méretű csempék alá: az apróbb, maximum 20×30 cm-es csempéknél elegendő lehet egy egyszerű alapragasztó is, de ha nagyobb a csempe – például ha a fürdőszobákban ma nagy divatnak számító 30×60 cm-es darabokkal szeretnénk a falra burkolni –, akkor mindenképp egyeztessünk szakemberrel a vásárlás előtt azért, hogy a ragasztó a falon is tartsa majd azokat.

Jobb, ha szakértő segít

A lakás utólagos szigetelése ma sok családnál merül fel, hiszen ezzel a megoldással rengeteget spórolhatnak hosszú távon a fűtés- és a klímaszámlán. Érdemes ilyen helyzetben három dologra figyelni: az egyik a márka, a másik az árcédula, a harmadik pedig maga a kereskedő, illetve az ő ajánlása. Bármilyen furcsán hangzik, ez utóbbit érdemes kiválasztani először – olvasható az nlcafe.hu oldalon.



