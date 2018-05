Ezekre figyeljen a grillezés kezdetekor!

A lényeg, hogy a szabadban, szabad tűzön süssük a húst, halat, zöldséget. A grillezve készült étel ugyanakkor nemcsak ínycsiklandozóan finom, hanem egészséges is, ha betartjuk a grillezés aranyszabályait.

A nyárban az egyik legjobb dolog a grillezés, természetesen baráti társaságban. Ilyenkor elmaradhatatlan a jó beszélgetés, a füst illata, a pácolt húsok, halak és zöldségek mellé készült gazdag saláták, egy pohár hűs bor vagy sör. A grillezést azért érdemes előkészíteni, hogy minden gördülékenyen menjen.

A tűzgyújtás

Kezelt, festett fát, kerti hulladékot, limlomot, csikket vagy műanyagot ne tegyünk a tűzre. A sokáig parázsló, vegyszerekkel kezelt tűzifából, szemetekből mérgező anyagok távoznak, amelyeket a zsír felfog, így a pompás pecsenye mérgező vegyszerek tárházává válhat. Használjunk inkább faszenet, gyújtósnak pedig száraz gallyakat. A tűz akkor megfelelő, ha mindenhol körülbelül azonos mértékben izzik a parázs. Ez akár fél­órába is beletelik, de érdemes türelemmel kivárni, mert ha nem parázson, hanem lángon sütünk, a hús külseje megég, a belseje pedig véres marad. Ha a tűz túl erős, akkor némi hamu rászórásával kicsit lefojtható – ez arra is jó, hogy hosszabb ideig adjon egyenletes hőt.

A hús előkészítése

Bármilyen húst grillezhetünk: remek íze lesz a roston sült pulyka- vagy csirkemellfilének, és nagyon finom a jól fűszerezett tarja, a ropogósra sült csirkeszárnyról nem is beszélve. De grillezhetünk halat szeletelve, vagy akár egyben is. Egészen fantasztikus a sötétpirosra sütött lazacfilé, ugyanakkor még az egyszerű kolbász is ínycsiklandozó aromát kap, ha szabad tűzön készítjük el.

Pácoláskor a húsokat leginkább üvegtálba tegyük, és legalább fél napig hagyjuk pihenni. Jobb, ha a páchoz nem adunk sót, mert az kivonja a húsból a vizet. Sózni majd közvetlenül a sütés előtt érdemes. Fontos, hogy a hússzeletek egyenletes vastagságúak legyenek. Az esetleges inakat és nagyobb zsírereket legalább 4-5 centinként vágjuk át, hogy ne ránthassák össze a húst. Indulhat a grillezés!

Forrás: Mindmegette.hu

