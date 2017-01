Ezeket ne tegye, ha befektetésről dönt

“A média a befektetésekre is erőteljes hatással van: hajlamosak vagyunk azokat a részvényeket, szektorokat vásárolni vagy éppen eladni, amelyek a hírekben szerepelnek” – tájékoztatott Zobor Zsuzsa, a K&H Alapkezelő vezérigazgatója.

Kockázattűrés

“A befektetési döntések egyik legfontosabb eleme a kockázattűrés, amely azt mutatja, hogy hogyan vagyunk képesek megbirkózni egy olyan helyzettel, amikor befektetésünk értéke egyik napról, vagy akár egyik pillanatról a másikra nagymértékben megváltozik. A kevésbé kockázattűrő megtakarítók ilyen helyzetben sajnos hirtelen döntést hoznak, ami a befektetés hozama szempontjából legtöbbször kedvezőtlen. Az alacsony kockázattűrés persze nemcsak a veszteséges helyzetekben kérdés, hiszen az is alacsony kockázattűrésre vall, ha a befektetési célunktól és időtávunktól függetlenül a piacok emelkedése esetén azonnal realizálni akarjuk a nyereségünket. Az alacsony kockázattűrés különösen veszélyes lehet akkor, amikor olyan hírbombák, mint a Brexit vagy a legutóbbi amerikai elnökválasztás eredménye, hirtelen sokként megrengetik a befektetők bizalmát, és akár öt százalékot is mozoghatnak egy nap az árfolyamok” – mondta el a szakember, hozzátéve, hogy mindig legyen egy világos befektetési stratégia, ami alapján döntünk, és amelynek része kell, hogy legyen a befektetési időtáv, a kockázatvállalási hajlandóság, a hosszabb távon is nélkülözhető összeg meghatározása és természetesen a befektetési célok meghatározása.

HBN

