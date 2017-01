Ezeket ne hagyd ki, ha megérkezel New Yorkba!

Ha érdekel New York, vagy ahogyan sokan nevezik, a Nagy Alma (Big Apple), a világ egyik legpezsgőbb, legizgalmasabb városa, egyben legjelentősebb pénzügyi központja (Wall Street), és az USA egyik legnagyobb kulturális centruma, rengeteg nevezetességével és látványosságával, akkor íme, a haerdekel.blog.hu összegyűjtötte, mit érdemes látni.

Világörökség

A New York-i Szabadság-szobor (Statue of Liberty), amely a világörökség részét képezi, a Hudson folyó torkolatánál, egy kis szigeten (Liberty Island) található. A rézből készült szobrot, ami az Egyesült Államok függetlenségét jelképezi, még Franciaország adományozta az USA függetlenségének kikiáltása százéves évfordulója alkalmából. A Szabadság-szobor súlya 204 tonna, és magassága 46 méter, a talapzat és a fáklya teteje közti távolság 93 méter. A szobor tetejéről, a koronából, ahová csigalépcsőkön keresztül juthatunk el, csodálatos kilátás nyílik New York városára.

Emlék Baltonak

A Central Park a világ egyik leghíresebb nyilvános parkja, a mai napig rengeteg filmben és TV-sorozatban látható. A 3,41 km2 területű park, Manhattan szívében található, az 50-es utcáktól, egészen a 110-es utcákig, Harlemig húzódik. A Central Parkban több mesterséges tó, sétány, játszótér, télen két korcsolyapálya, vadaspark, és több, sportolásra is kiválóan alkalmas füves terület (tenisz- és baseballpálya) található. A parkot körülvevő 10 kilométer hosszú út rendkívül népszerű a kocogók, kerékpárosok és görkorcsolyások körében. A park legismertebb lakói a fákon ugráló és az utakon átszaladó mókusok, de rajtuk kívül még rengeteg madárfajjal, lepkével és szitakötővel találkozhatunk. A Central Parkban a hosszú évek során 29 szobrot helyeztek el, amelyek nagy részét magánszemélyek és szervezetek adományozták. Talán mindegyik közül a leghíresebb a Balto-szobor, amelyet 1926-ban állítottak fel, az előző évi alaszkai szérumfutáskor híressé vált szánhúzó kutya emlékére. A kutyus emlékére egyébként gyermekfilm is készült.

A napokban posztolták a cityből | Fotó: Facebook

Jelkép és csomópont

Nyaranta ingyenes koncertek és előadások szórakoztatják az odalátogatókat. A Central Park közelében több nevezetesség is megtalálható. A park keleti oldalán a Metropolitan Múzeum és a Guggenheim Múzeum, nyugati oldalán pedig a híres Dakota ház található. A Times Square egy fontos kereskedelmi csomópont, és a tér egyben New York város jelképe is, ami Manhattan kerületében, a Broadway és a Hetedik Sugárút (7th Avenue) kereszteződésénél található, és egészen a 42. utcától a 47. utcáig tart. A Time Square talán leghíresebb eseménye a szilveszter, amikor a téren több mint 500 ezer ember köszönti az újévet. A tér nagyon sok híres épületnek és cégnek ad helyet. Itt székel többek között a Reuters hírszolgáltató médiabirodalom, az ABC televízió társaság stúdiója, de itt van irodája az Ernst & Young könyvvizsgáló, és a Morgan Stanley pénzügyi befektetésekkel foglalkozó cégének is. A Time Square épületeit szinte teljesen beborítják a hatalmas LED kijelzős reklámok (Coca-Cola, Budweiser, Heineken, Planet Hollywood, USA Today), amelyek felületeiért világhírű cégek versengenek.

A bárok ingyen italos akcióik nem azért népszerűek a turisták körében, mert olyan nagyon sokat lehetne spórolni rajtuk (hacsak valaki nem súlyos lerészegedésre készül), hanem mert az összesereglett bárvendégek között jól lehet bámészkodni, ismerkedni, és megfigyelni a helyi szokásokat. Egyesek szerint a legjobb ingyen reklám a szeszesital gyártók számára, ha támogatják az éttermek és szórakozóhelyek úgynevezett nyitott bár akcióit. Míg a legtöbb pub és kocsma komoly versenyben van azért, hogy a válság idején minél több vendéget toborozzon, a myopenbar.com webközössége igen jól értesült. Ők tudják, hogy melyik nap a város melyik szegletébe érdemes menni, hol lesz délelőtti vagy délutáni akciókban, esetleg 5 és 6 között ingyen vodka vagy könnyű sangria. Érdemes tehát böngészni a weblapot.

Ha péntek, akkor cooltúra

New Yorkban rengeteg galéria és a múzeum kínál ingyenes belépőt és tárlatvezetést péntekenként. A Szellem Templomaként emlegetett, nemrégiben felújított spirálszerkezetű Guggenheim Múzeum annyiban különbözik a legnagyobbaktól, hogy náluk a munkahét utolsó napján „pay as you wish” akció van érvényben, vagyis mindenki saját belátása szerint fizetheti a belépőjét. (A múzeumbelépők egyébként általában 7-15 dollár között mozognak).

A mozgókép története

A Modern Művészetek Múzeuma, a Brooklyn Botanical Gardens azonban teljesen ingyenes. Pénteki akciókkal még előfordulhat, hogy találkozunk, ezért érdemes ellátogatni az Amerikai Népművészeti Múzeumba, a Televízió és Rádió Múzeumba, vagy a Metropolitanba. A The Museum of the Moving Image az egyik legérdekesebb múzeum, ahol nemcsak a mozgóképgyártás történetét lehet végignézni, de az interaktív részlegeken, videoklipeket, videotrükköket is kipróbálhatunk, sőt mi magunk is készíthetünk.

HBN

Zenés dokumentumfilmek

A St. Jerome a Lower East side egyik népszerű szórakozóhelye. Kényelmes, süppedős bőrkanapék, és kizárólag könnyű rockzene – így jellemzik a legtöbben. Igaz, Szent Jeromos személyét, mint a régészek és levéltárosok védőszentjét, és mint a latin nyelv mesterét ismerjük, a bárvendégek ma nem tartoznak a legiskolázottabb réteghez. Sokan mondják rockbárnak a St. Jerome-ot, de nyilván nem az elegáns enteriőr, hanem az éjfél után fel-feltűnő rocksztárok miatt, akik állítólag azért jönnek ide, hogy hétköznapi közegben hétköznapi emberek között lehessenek, és a vetítőszobáb

VISSZA A KEZDŐOLDALRA