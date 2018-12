Ezek a sztárok még sosem nyertek Oscart, pedig már nagyon megérdemelnék

1. Amy Adams

Amy Adams már 5 Oscar-jelölést kapott pályafutása alatt; többek között a Kételyért, a The Masterért és az Amerikai botrányért. A 2016-os Érkezésben is fantasztikusan játszotta Louise Banks szerepét, de azért végül nem kapott jelölést, emiatt a rajongói ki is akadtak.

Fotó: AFP / Valerie Macon

A Bright Side szerint az akadémiai mellőzés oka az lehet, hogy Adams viszonylag későn kezdte a karrierjét: már 25 éves volt, amikor bemutatkozott a filmiparban. Ilyen idős korukig sok sztár szerez egy-két jelölést, mivel jóval fiatalabban vágnak bele a szakmába. De Adamsnek még így is rengeteg ideje van arra, hogy begyűjtsön egy szobrot.

2. Bradley Cooper

Bradley Cooper három egymást követő évben is megkapta a maga Oscar-jelölését. Először 2013-ban jelölték a Napos oldalért, de a díjat Daniel Day-Lewis nyerte a Lincolban nyújtott alakításáért. A következő évben Coopert a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték az Amerikai botrányért, de az elismerést végül Jared Leto kapta. Harmadjára az Amerikai mesterlövészbeli produkciójáért kapott jelölést, itt viszont Eddie Redmayne előzte be őt Stephen Hawking-alakításával.

Fotó: AFP / Ander Gillenea

Jövőre viszont elég jó esélye van arra, hogy végre hazavigye a szobrot. A Lady Gagával közösen készített Csillag születik című zenés filmben főszerepet játszott, írt, rendezett és producerkedett is, és a mozinak minden esélye megvan arra, hogy több kategóriában is jelöljék a 2019-es díjátadón.

3. Saoirse Ronan

A fiatal színésznő még csak 24 éves, de már háromszor vett részt a legnagyobb presztízzsel bíró filmes díjért zajló versenyfutásban. Az első jelölését még 13 éves korában kapta a Vágy és vezeklésért, de a Brooklynban és a tavalyi Lady Bird című filmben mutatott alakítása miatt is ott volt az Oscar előszobájában.

Fotó: AFP / Steven Ferdman

A pályája elején járó Ronannek tavaly a 60 éves Frances McDormanddel és a 68 éves Meryl Streeppel kellett versenyeznie, a színésznő pedig egy interjúban elmondta, hogy neki már maga a jelölés is felért egy Oscar-díjjal. Egyébként az idén bemutatott Két királynőben nyújtott teljesítményéért valószínűleg jövőre is lesz némi esélye a szobrocskáért folyó küzdelemben.

4. Joaquin Phoenix

A színész eddig három Oscar-jelölést hozott össze: egy mellékszereplőit a Gladiátorért és két főszereplőit a A nyughatatlanért és a The Masterért. Nehéz elhinni, de A nő és a Beépített hiba című filmekben látott játékáért nem került be a legszűkebb mezőnybe.

Fotó: AFP / Charly Triballeau

A pletykák szerint Phoenix egyszerűen nem akar részt venni a filmekhez kapcsolódó, maratoni hosszúságú eseményeken (beleértve az interjúkat is), csak azért, hogy megkapja a díjat.

5. Helena Bonham Carter

Tim Burton múzsája és filmjeinek állandó szereplője összesen kétszer jutott el Oscar-jelölésig. Az elsőt még 1998-ban kapta (legjobb női főszereplő, A galamb szárnyai), a másodikat pedig 2011-ben (legjobb női mellékszereplő, A király beszéde), de a szerencse egyik alkalommal sem állt mellé. Érdekesség, hogy A harcosok klubjában látott Marla megformálásáért még csak nem is jelölték.

Fotó: AFP / Anthony Harvey

Carter balszerencsés sorozata azonban nem áll meg az Oscarnál: összesen hétszer jelölték Golden Globe-ra, de a színésznő egyik jelölését sem tudta díjra váltani. Lehetséges, hogy az imidzse túlságosan is harsány az Akadémia konzervatívabb tagjai számára?

6. Johnny Depp

Hosszú karrierje során Depp három alkalommal is örülhetett Oscar-jelölésnek. 2004-ben a A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka miatt volt az elit tagja legjobb férfi főszereplő kategóriában, de A titokzatos folyóban nagyot játszó Sean Penn elvitte előle a szobrot. A következő évben is jelölték, méghozzá az Én, Pán Péter címszerepéért, de itt sem sikerült nyernie. Az eddigi utolsó jelölését 2008-ban kapta (Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya), de Daniel Day-Lewis beelőzte.

Fotó: AFP / Chris Delmas

Depp interjúiban rendre hangoztatja, mennyire nem érdeklik a különféle díjak. Az európai és amerikai kritikusok által is jól fogadott Fekete mise bemutatója után úgy nyilatkozott, „soha nem akar Oscart nyerni”, és hogy nem a díjakért, hanem a rajongóiért játszik.

7. Sharon Stone

Stone karrierje során megszámlálhatatlan játékfilmben szerepelt, karrierjét az 1992-es Elemi ösztön dobta meg igen látványosan. Ami az Oscar-díjat illeti, eddig csupán egyszer, az 1995-ben bemutatott Casino című Scorsese-filmért jelölték, de a szobor akkor Susan Sarandoné lett.

Fotó: AFP / Valerie Macon

Stone-t is viszonylag későn fedezték fel Hollywoodban: 34 éves korában vált híressé. Azelőtt modellként dolgozott, és mindössze 8 filmben szerepelt, és mivel az USA-ban nem sikerült feltörnie, inkább Európában próbálkozott. Állítólag neki köszönhető, hogy a cannes-i filmfesztivált ma a világ legszínvonalasabb mozis eseményeként tartják számon. A kilencvenes években ő volt a fesztivál jótékonysági eseményének házigazdája és legfőbb pártolója.

8. Bill Murray

Murrayt milliók imádják világszerte, Oscarra viszont eddig egyszer, 2004-ben jelölték, méghozzá az Elveszett jelentésben nyújtott alakításáért (végül Sean Penn-nel szemben maradt alul). Érdekesség, hogy olyan ikonikus filmekért, mint például az Idétlen időkig vagy a Szellemirtók, nem kapott jelölést.

Fotó: AFP / Valerie Macon

Egyik interjújában Murray bevallotta, hogy többé már nem kíván részt venni az Oscar-díjért folyó versenyben. A szobrocska iránti vágyat egyfajta vírushoz hasonlította, amely megakadályozta abban, hogy tisztán gondolkozzon. Miután az Elveszett jelentésért nem kapott díjat, azt mondta: „hat hónappal később rájöttem, hogy megkaptam a vírust. Megfertőződtem.”

9. Keanu Reeves

Nehéz elhinni, de Reeves pályafutása alatt még egyetlen egyszer sem jelölték Oscarra. Többek között a Féktelenül és a Holtpont hozta meg neki a világhírnevet, de valóban ikonikus színész a Mátrixban vált belőle. Annak ellenére, hogy filmjei számos díjat – köztük Oscart is – begyűjtöttek, ő maga eddig mindössze az MTV-díjkiosztón volt eredményes.

Fotó: AFP / Angela Weiss

A mellőzés oka talán az, hogy Reeves nem tartozik a válogatósabb színészek közé: gyakran vállal olyan filmeket, amikben finoman szólva nincs túl sok potenciál.

10. Tom Cruise

Cruise-t először 1990-ben jelölték Oscarra, méghozzá a legjobb férfi főszereplő kategóriában, a Született július 4-én című háborús drámáért. És őt is, mint megannyi pályatársát, Daniel Day-Lewis előzte meg a célegyenesben. Hét évvel később újra jelölést kapott (Jerry Maguire – A nagy hátraarc), akkor viszont Geoffrey Rush orozta el előle a díjat. A harmadik jelölését a Magnoliáért kapta legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Fotó: AFP / Anthony Harvey

Cruise helyzetét általában az úgynevezett „Pitt-Hanks Kontinuummal” szokták leírni. Eszerint Hollywoodban kétfajta színész létezik: az első halmazban (Brad Pitt) olyan színészeket találunk, akik folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak, de Oscart sosem kapnak érte. A Hanks-kategóriában pedig ennek éppen az ellenkezője folyik: már az első sikeres szereplésért repül a szobrocska. Ennek ellenére reméljük, valamikor kiosztanak egy Oscart Cruise-nak, úgy, ahogy azt Leonardo DiCapriónak is tették hosszas várakozás után.

11. Jessica Chastain

A színésznőt a 2011-es A segítség után érte utol az igazi siker: a film azonnal Oscar-jelölést hozott neki a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A következő évben újra jelölték a Zero Dark Thirty – A bin Láden-hajsza miatt, de a szobrot végül Jennifer Lawrence vihette haza.

Fotó: AFP / Angela Weiss

Chastain pályája a filmipari sztenderdhez képest kicsit későn, 33 évesen kezdett felfelé ívelni. Karrierje kezdetén – a színésznő elmondása szerint – vörös haját és régimódiságát is felhozták neki. Úgy néz ki, most van a csúcson, így jó esélye van arra, hogy hamarosan elhódítsa az Oscar-díjat.

12. Will Smith

Szintén nehezen hihető, de Will Smith mindössze nagyon kevés komoly díjat nyert el pályafutása során. Az első jelölését 2002-ben kapta az Ali című életrajzi filmért, de Denzel Washington beelőzte. Öt évvel később A boldogság nyomában hozta meg neki a második jelölést (ebben a fiával, Jadennel közösen játszott), de ezért sem kapott szobrot.

Fotó: AFP / Franck Fife

Mostanában viszont romlott a kapcsolat Smith és az Akadémia között. 2016-ban ő és felesége, Jada Pinkett Smith rasszizmussal vádolta meg a szervezetet, és arra kérte a színes bőrű embereket, hogy ne vegyenek részt az Oscar-gálán.

13. Michelle Williams

Williams négyszer is ott volt a díj előszobájában, ezek közül két jelölést a legjobb női főszereplő kategóriában ért el, méghozzá a Blue Valentine és az Egy hét Marilynnel című filmekért. Marilyn Monroe szerepéhez majdnem 10 kilónyi pluszt szedett fel. A másik két jelölést mellékszereplői kategóriában hozta össze (Túl a barátságon és A régi város). Elsőre talán furcsa, de A világ összes pénzében nyújtott alakításáért nem került be a legjobbak közé.

Fotó: AFP / Angela Weiss

A színésznő mostanában a mély, drámai szerepektől a lazább, egyszerűbb munkákra váltott; megfordult például a Túl szexi lányban és a Venomban is.

14. Keira Knightley

A színésznő még mindig csak 33 éves, de már rengeteg sikeres filmben tűnt fel, Oscar-jelölést pedig kétszer kapott. Először a Büszkeség és balítélet 2006-os adaptációjáért, másodszor pedig 2015-ös Kódjátszmáért.

Fotó: Victoria Jones / Pool / AFP

Szerepeinek széles skálája és a kritikusok pozitív visszajelzései ellenére az Oscar-gála eddig nem hozott neki szerencsét. Nemrég viszont anya lett, és reméljük, hogy a legjobb szerepei még csak ezután következnek majd.

15. Robert Downey Jr.

Az ő helyzete is elég érdekes. Először még nagyon régen, 1993-ban jelölték Oscarra a Chaplinben nyújtott játékáért, de alulmaradt Al Pacinóval szemben. A második – és eddig utolsó – jelölésére 2009-ig kellett várnia, ekkor a Trópusi viharért kapott egy mellékszereplői jelölést. Ez volt egyébként az az Oscar-gála, ahol a többi mellékszereplőnek Heath Ledger Joker-alakítása miatt szinte semmi esélye sem volt a győzelemre.

Fotó: AFP / Frederic J. Brown

Napjainkban Robert Downey Jr-t Tony Starkként, azaz Vasemberként ismerhetik leginkább a mozirajongók. Nemrég viszont azt nyilatkozta, hogy többször már nem fogja magára ölteni a vaspáncélt, mivel 53 éves, és ezért – szerinte – valószínűleg szánalmasan nézne ki szuperhősjelmezben.

16. Glenn Close

A 101 kiskutya Szörnyella de Frászát 36 éves pályafutása alatt összesen hatszor jelölték a díjra. Ezek közül az első ötöt még a nyolcvanas években kapta, utolsó jelölését pedig a 2012-es Albert Nobbs címszerepéért szerezte.

Fotó: AFP / Mark Ralston

A színésznő olyan sztárokkal szemben maradt alul az eddigi díjkiosztókon, mint Jessica Lange, Cher vagy Meryl Streep. A The Wife-ban nyújtott alakítása miatt azonban jövőre ismét jelölhetik.

17. Brad Pitt

Örök rejtély, hogy a valamivel fentebb említett „Pitt-Hanks Kontinuum” névadójának miért nincs még Oscar-díja. Az első jelölését még 1996-ban kapta a 12 majomban játszott szerepéért, a másodikat pedig 2012-ben a Benjamin Button különös életéért, de egyik alkalommal sem kedvezett neki a szerencse.

Fotó: AFP / Adrian Dennis

2012-ben kétszer is jelölték a Pénzcsináló miatt (mint legjobb férfi főszereplő és mint producer), de nem járt sikerrel. A 12 év rabszolgaság viszont elvitte a legjobb filmnek járó elismerést, ebben Pitt is produceri szerepet vállalt.

Forrás: Bright Side

