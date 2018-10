Ezek a mozis állatábrázolások bizony nem sikerültek túl jól

1. A visszatérő

Vitán felül az a film húzójelenete, amikor anyamedve támad Hugh Glassre. A ragadozó ráugrik, felökleli, és össze-vissza karmolja Leonardo DiCaprio karakterét. Ha azonban megnézzük a medve testi adottságait, láthatjuk, hogy egy ekkora állat támadását nincs ember, aki túlélné.

Fotó: 20th Century Fox

A grizzly azért támad hősünkre, mert szerinte fenyegetést jelent a bocsaira. Egy anya számára nincs fontosabb, mint hogy megvédje a kicsinyeit, de a medve a harc közepén egyszer csak abbahagyja a küzdelmet, elsétál, és életben hagyja a veszély forrását, Hugh Glasst.

Egy másik jelenetben Glass leveszi a nedves ruháit, és bebújik egy lóba, hogy felmelegedjen.

Fotó: 20th Century Fox

Ezt a módszert a katonák is alkalmazták a háború során. A filmben Glass egy teljes éjszakát töltött el a ló belsejében. Mivel mindent hó borít, feltételezhető, hogy a hőmérséklet is 0 fok alatt van, és ha ez igaz, akkor a lónak is meg kellene fagynia mindössze néhány óra alatt. A valóságban hősünknek esélye sem lett volna reggel kikászálódnia az állatból; addigra minden bizonnyal halálra fagyott volna.

Igaz, hogy A visszatérő megtörtént eseményeken alapul, de a fentiek alapján nem érdemes készpénznek venni a benne látottakat.

2. Alfa

Ebben a filmben egy fiú és egy farkas barátságát követhetjük végig. Nézzünk néhány teljesen nyilvánvaló bakit.

A fiú egy bölénnyel küzd meg a film elején. Viszont az incidens nehezen nevezhető harcnak: az állat simán csak megtámadja a srácot. A fiú a való életben nagy eséllyel egy életre lebénult volna a harcban, de itt nem ez történt, pedig a jelenet végén hősünk még egy szikláról is leesik. Az eredmény mindössze egy csípőficam lett.

Fotó: Columbia Pictures

A farkas viselkedése is minimum érdekes. A filmben látott sérülése nem tűnik túl súlyosnak, és egy vadállat inkább követi a falkáját, mintsem hogy az ellenséggel maradjon. A farkasok három lábon is képesek járni, így ez az állat is simán kereket oldhatott volna.

Fotó: Columbia Pictures

Essen szó a farkasok megjelenéséről is. A filmben óriási, ősi mamut és kardfogú tigris is szerepel, de a szürke ragadozók pont ugyanúgy néznek ki, mint a mai, modern farkasok: méretük nem nagyobb egy átlagos kutyáénál. Így hogy élnék túl az óriások világában?

3. Meg – Az őscápa

Még egy idei mozi következik. Bár a gigantikus őskori ragadozó megjelenését és viselkedését elég nehéz pontosan meghatározni, azért vannak olyan biológiai törvények, melyek mindegyikükre vonatkoznak.

A filmben látott cápa nagyjából 21-23 méter hosszú, de a tudósok szerint a 18 méter valamivel pontosabb adat lenne. A film egyik hőse megjegyzi, hogy egy ekkora cápa simán ketté tudna harapni egy bálnát. A szóban forgó bálna méretét viszont nem részletezi. Vannak olyan törpebálnák, amik mindössze 4-6 méter hosszúra nőnek, míg egy kifejlett kék bálna több mint 33 méteres – nagyjából kétszer akkora, mint a filmbéli cápa.

Oké, tegyük fel, hogy az őscápa valóban ketté tudna harapni egy bálnát, végül is ezt már egy hajóval is megtette. De vajon képes lett volna olyan szélesre nyitni az állkapcsát? Tudósok szerint a megalodonok támadtak ugyan bálnákra, de azok nem voltak túl megtermettek, mindössze 12-15 méteresek.

Fotó: Warner Bros.

A cápa néhányszor mindössze egyetlen emberre támad rá (egyikük természetesen a főhős, de most nem is ez a lényeg). A kutatók szerint viszont ez a viselkedésforma nem volt jellemző erre az ősi ragadozóra. Szerintük az állat nem üldözne egy-két embert, inkább úszna még egy kicsit, hogy egyszerre több áldozatot is ejtsen.

Nézzük meg közelebbről azt a jelenetet is, amelyikben a megalodon a parton vadászik. Ahogy a cápa a szárazföldtől távol lévő úszók mellé ér, kinyitja állkapcsát, hogy bekapja őket. Aztán egyszer csak meghallja a bálnahangos felvételt, és elúszik.

Fotó: Warner Bros.

A ragadozó a valóságban valószínűleg nem ezt tenné, hanem simán lenyelné a könnyű célpontokat, majd új áldozatok után nézne.

