Ez a Richter-cirkusz!

© Fotó: Matey István

Debrecen – Ifj. Richter Józsefék folyamatosan gondoskodnak arról, hogy újabb és újabb külföldi tehetségek szórakoztassák a nagyérdeműt. Köztük van a mexikói fiatalember, Juan Pablo Martinez génjeibe szinte kódolódott a zsonglőrködés, lévén negyedik generációs cirkuszművész. Olyan számot mutat be pingponglabdákkal és kalapokkal a maga latinos tempójában, hogy a szánk is garantáltan tátva marad! Ismét Magyarországra látogatott a Kenia Boys nyolc akrobatája is, akik korábbi műsoruk után új produkcióval jelentkeznek.