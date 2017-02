Exkluzív nyelvek a Nyári Egyetemen

A már jól bevált cseh, koreai, lengyel, norvég, portugál, román, svéd, török és ukrán nyelv mellett idén újdonságként arab és lovári kurzusokat is indítanak. A kiscsoportos foglalkozásokon gyakorlott tanárok oktatnak, akik közül többen anyanyelvi háttérrel rendelkeznek: az arabot jordán állampolgár tanítja, de emellett anyanyelvű tanár a koreai, a norvég, a román, a cseh és az ukrán nyelvet oktató szakember is. A 20 órás kurzusok heti 2 órában zajlanak, és a nyelv mellett a kultúrát, az adott ország történelmét is megismerhetik a jelentkezők.

– Tavaly csaknem 100 résztvevő volt a kis nyelveket oktató tanfolyamainkon. A svéd, a norvég és a török divatnyelveknek számítanak, ezeknél a nyelveknél folyamatos érdeklődést tapasztalunk – mondta Szaffkó Péter igazgató.

Minden egzotikus nyelvet lehet kezdő szinten tanulni a Nyári Egyetemen, azonban koreaiból, svédből, norvégból, törökből és románból magasabb szintű csoportok is indulnak a már régebben tanulóknak.

Szintén érdekes színfolt az intézmény kínálatában a német és norvég nyelvkurzus, amelyeken a közvetítőnyelv az angol. Ezekre a tanfolyamokra a Debreceni Egyetemen tanuló külföldi diákok jelentkeznek, akik elsősorban munkavállalás céljából tanulják ezeket a nyelveket, és az eddigi jelentkezések alapján valószínűleg a tavaszi szemeszterben is több csoportot indít az intézmény.

– unideb.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA