Exkluzív lakások Debrecen szívében

Patinás belvárosi sétálóutcában, a Piac utcától kb. 250 méterre, a Simonffy u. 12-16. szám alatt épül az új luxusépülettömb, a Gabona Udvarház. A magyar gabonaipar egyik kulcsszereplője, a Hajdú Gabona Zrt., nívós társasházzal nemcsak értékálló ingatlanokat kínál a vásárlóknak, befektetőknek, hanem hozzájárul Debrecen egyre szépülő városképéhez is. A Gabona Udvarház a belváros leghangulatosabb teréhez, a Debreceni Törvényszék szomszédságában, a Halközhöz 100 méterre található, mely kedvelt kávézóival, teraszaival, színpompás vízjátékával és kortárs magángalériáival igazi kikapcsolódást nyújt. Innen minden 5-10 perces gyaloglással elérhető. Az exkluzív épület komplexum, melyben a lakások mellett irodák, és mélygarázs is helyt kap, több szempontból is különleges lesz.

Luxus kivitelezés

– Lakásainkba nemcsak prémium alapanyagokat, hanem a maximális szakértelmet, odafigyelést, és a szívünket, lelkünket is beletesszük – fejti ki Dr. Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. – A minőségi alapok mellett köteleztük el magunkat a tervezés során, és megbízható, sokat tapasztalt, komoly referenciákkal rendelkező kivitelező gárdával dolgozunk. Modern fiatalos arculatú, jó beosztású és tájolású lakások közül választhatnak az érdeklődők.

Energiatakarékosság

– Az épülettömb fő energetikai sajátossága, hogy jelentős mértékben használ majd megújuló energiaforrásokat. Az alacsony rezsiköltségről részben a geotermikus hőszivattyú fog gondoskodni. Ez a fűtési-hűtési rendszer a talaj állandó hőmérsékletét használja ki a hűtés és a fűtés működési költségeinek csökkentésére, növelve ezzel a hatékonyságot. Hatalmas előnye a geotermikus hőszivattyúval előállított energia hasznosításának, hogy nincs sem időjáráshoz, sem napszakhoz kötve, mint más alkalmazott alternatív megoldás, ezáltal teljesen függetlenné válhat az épülettömb a gázszolgáltatóktól, azaz: nem kell gázszámlát fizetni. A fal és mennyezetfűtésnek köszönhetően pedig elfelejthetik a tulajdonosok a radiátorokat, ezzel is növelve a tér kihasználhatóságát. Az energiatakarékossághoz a kiváló hő-és hangszigetelés is hozzájárul, valamint az beépített hőhídmentes kompozit tok- és szárnyszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű külső ablakok, ajtók és erkélyajtók. A 4230 négyzetméter alapterületű épület tíz centiméter vastag külső grafitos hőszigetelést kap, az ablakokra pedig elektromos alumínium redőnyt szerelnek. A lakásokat, igény esetén személyre szabottan adjuk át, számos műszaki megoldás egyénileg kiválasztható, módosítható. A földszinti közlekedőkön fagyálló beton idomkő térburkolatok lesznek, a földszinti és első emeleti szinten intenzív növénykultúrájú zöldtetők épülnek.

Egy koncepció, hasonló stílus, mégis egyedi megjelenés

A központi elhelyezkedés és a kiváló infrastruktúra mellett a lakások nagyon igényes belső kialakításainak, elrendezésének köszönhetően kényelmes életteret biztosítanak akár többgyerekes családoknak is. A modern, különböző nagyságú teraszoknak köszönhetően, egy teljesen új privát életteret is ki lehet alakítani. A 36 lakás – melyből 4 penthouse -, 5 iroda mellett 43 teremgarázs is biztosítja a mindennapi kényelmet.

Ha új, modern ingatlanba költözne, ha ki szeretné használni a geotermikus fűtés előnyeit, akkor ez egy kitűnő lehetőség. A hosszú távon értéket teremtő építészeti megoldásokkal felépülő lakások általános műszaki tartalmáról, és részletes információkról a http://gabonaudvarhaz.hu/ oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

– PR cikk –

