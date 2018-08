Évindítás szakmai tanácsokkal

A lemorzsolódás csökkentése, megelőzése az oktatásügyért felelősök legfontosabb feladata az előttünk álló tanévben – derült ki a Hajdú-Bihar megyei szakmai tanévnyitó konferencián szerdán. A Megyeháza Árpád-termében összegyűlő pedagógusok értesülhettek a köznevelési rendszer fejlesztéseiről, a Klebelsberg Központ tevékenységeiről és arról, milyen kérdésekkel érdemes az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központjának munkatársait keresni. Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője szólt a napokban közzé tett új alaptantervről. Hangsúlyozta, a száz szakértő bevonásával készült dokumentáció jelenleg formálható terv. Hívószavai az óraszám- és tananyagcsökkentés, a digitalizáció, modernizáció és a diákok képességeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Utóbbiról esett szó Debrecen egy másik pontján, a Megtestesülés-templomban, ahol hétszáz fő részvételével a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye római katolikus köznevelési intézményei tartották évnyitójukat.

Boldog új tanévet kívántak

Tavaly év végén majdnem 85 ezer megyénkbeli gyermek volt az oktatási rendszerben – óvodástól a középiskolásig és csaknem 8500 pedagógus dolgozik Hajdú-Biharban azon, hogy a diákok megtalálják számításaikat az iskolaévek alatt és után is. Az ő munkájukat könnyítendő rendeztek szakmai tanévnyitó konferenciát szerdán a Megyeházán. A jelenlévőket Rácz Róbert kormánymegbízott köszöntötte, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője, Pálfi Erika látta el információkkal a hallgatóságot. Elmondta, dolgoznak azon, hogy csökkentsék a pedagógusok terheit és anyagilag is elismerhessék az egyéni teljesítményt, szigorítás várható viszont a magántanulói jogviszony tekintetében. A tankönyvek kapcsán elhangzott: kilencedik évfolyamig mindenki számára ingyenes, de hosszú távú cél, hogy senkinek se kelljen fizetni érte. A következő három évben 894 taneszköz hosszabbítása, átdolgozás, fejlesztése várható. Az előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése óta csaknem 104 ezer pedagógust minősítettek, s 76 ezret még nem, elenyésző a sikertelen vizsgák száma. Kiderült, növekedett a forrás a Határtalanul programra, idén 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az idegennyelvet ismerők száma kapcsán is jó hírekkel szolgált a főosztályvezető: 15 százalékkal növekedett 2011 és 2016 között, bár még így sem éri el országunk az uniós átlagot.

Biztonságos keret

Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke a lemorzsolódásra fektetett hangsúlyt előadásában. Idén a hivatal azokra az intézményekre fókuszál, amelyekben a diákok legalább 40 százalékát fenyegeti az iskolaelhagyás veszélye és más típusú ellenőrzés nyomán még nem tudott kapcsolatot teremteni az intézettel. Diagramján az látszott, hogy az országban Hajdú-Bihar az ötödik leginkább veszélyeztetett megye a lemorzsolódások tekintetében.

Hajnal Gabriellától, a Klebelsberg Központ elnökétől megtudtuk, hogy 60 tankerületi központ van az országban, a feladatellátásra rendelkezésre álló keret biztonságos évet ígér. Míg 2018-ban 591,8 millió forinttal gazdálkodott a Klebelsberg Központ, addig 2019-ben 600,8-del. Szintén alig változott az új bútorok száma, az előttünk álló tanévet több, mint 80 ezer friss berendezési tárggyal kezdhetik az érintettek. Kiderült, 14 ezerrel kevesebb diák volt a rendszerben júniusban, mint 2016 októberében.

A rendezvény zárásaként Őri Józsefné Dalmi Anikó, az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője számolt be tevékenységükről.

Az odaadás és igazság ünnepe

A megyei szakmai konferenciával egyidőben egyházmegyei tanévnyitó kezdődött Debrecenben. „Legyen ez a találkozás egy nagy ünnep” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 2018/2019-es tanévet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyés püspök a Megtestesülés-templomban. A szentmisén az egyházmegye 10 oktatási intézményének lelki vezetői és mintegy 700 dolgozója vett részt.

Palánki Ferenc hangsúlyozta, az évnyitó egybeesik Keresztelő Szent János vértanúságának napjával, amelyen a tettesek legfőbb bűne, hogy elszakadtak Istentől. Ezt és Jézus keresztre feszítését is abszurdumként írta le, amelynek nem lett volna szabad megtörténnie. János és Jézus szeretetből hoztak áldozatot másokért, ami pedig Isteni dolog, így nem a bitófát, a halált, hanem az isteni szeretetet, a kitartást, és a hűséges odaadást, az igazságot kell ünnepelni. Ezért kérik Keresztelő Szent János közbenjárását, mert hiszik, hogy ő segíteni tudja a tanárokat és a lelki vezetőket is abban, hogy a rájuk bízott gyerekekkel megismertessék Krisztus igazságát, valamint segítsék őket a szellemi növekedésben.

Isten áldását kérték

A megyés püspök kifejtette, a gyerekek akkor lesznek örök életre valók, ha szeretetben, hitben, reménységben és igazságban nevelkednek.

Az ünnepi misén a jelenlévők Isten áldását kérték az új iskolai évre, a nevelők munkájára és életére, hogy segíteni tudják a több mint 5,2 ezer, rájuk bízott gyereket.

