Évfordulók köré szerveződik a 4. Kolozsvári Zsidó Napok rendezvénysorozata

A rendezvénysorozat keretében a 110 éve született Eisikovits Mihály kolozsvári zeneszerzőre emlékeznek az általa megzenésített magyar versekből válogatott előadással, a 130 éve született Karácsony Benő tragikus sorsú kolozsvári írót idézik egy pódiumbeszélgetéssel, és Izraelből látogatnak el Kolozsvárra a városban száz évvel ezelőtt alakult Új Kelet újság mai szerkesztői.

Deák Andrea főszervező, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kulturális főmunkatársa a vallásszabadság 450 évvel ezelőtti erdélyi törvénybeiktatását is a fontos évfordulók között említette. Megjegyezte: a tordai országgyűlés nem rendelkezett ugyan a zsidókról, de a székely szombatosok révén átérzik jelentőségét.

A zsidó napok során idén is elsősorban zenei produkciókkal kívánják megszólítani a kolozsvári zsidó, magyar és román közönséget. A megnyitón Eisikovits Mihály szerzeményeiből Laczkó Vass Róbert színművész tart előadást. A zsidó zene gyöngyszemeivel áll a kolozsvári közönség elé áll Nógrádi Gergely főkántor. Korcsolán Orsolya Bécsben élő hegedűművész kamaraestjét és a Debrecen Dixieland Jazz Band Dixieland és Klezmer című koncertjét is a fesztivál keretében mutatják be. Az IttésMost Társulat is fellép Kolozsváron: négy slammerrel közösen tartanak improvizációs slam poetry estet a rendezvénysorozat keretében.

“Fontos, hogy itt legyünk, magyar zsidó kultúrát terjesszünk Erdély fővárosában” – jelentette ki Deák Andrea megemlítvén, hogy a csaknem négymillió forintos költségvetéssel szervezett rendezvénysorozatot a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium, Kolozs megye és Kolozsvár önkormányzata és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Communitas Alapítvány támogatta. Azt is hozzátette: az előadásokra ingyenes lesz a belépés, de a rendezvényeken adományokat gyűjtenek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány torockói gyermekotthona számára. A főszervező köszönetet mondott a Magyar Unitárius Egyháznak, amiért a rendezvények egy részét a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban tarthatják meg.

A sajtótájékoztatón felszólaló Mile Lajos főkonzul azt hangsúlyozta, hogy a zsidó kulturális hagyományokat az egyetemes magyar kultúra részeként kell értelmezni.

Schwartz Róbert, a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnöke köszönetet mondott zsidó napok megszervezéséért. Elmondta: a kolozsvári zsidó közösség önerőből nem lenne képes ilyen rendezvény szervezésére. Az MTI kérdésére elmondta: a második világháború előtt 16-17-ezres magyar anyanyelvű kolozsvári zsidó közösség mára 423 fősre apadt, és tagjainak egy része már nem beszél magyarul.ű

– MTI –

