Evezős vb – Hét magyar egység Plovdivban

A magyar válogatott július végén a kitűzött céloktól elmaradva szerepelt a skóciai Európa-bajnokságon. Szierer János szövetségi kapitány az MTI-nek elárulta: a vb-t illetően ezért néhány esetben módosítaniuk kellett elvárásaikat, amiket közel egy éve fogalmaztak meg.

A kormányos kettesben tavaly világbajnok, de ezúttal az olimpiai versenyszámhoz, a kormányos nélküli változathoz visszatért Simon Béla, Juhász Adrián duóról a kapitány elmondta: idei teljesítményük csalódás, csak a linzi világkupán mutattak biztató evezést, még június közepén. A korábban velük szemben támasztott elvárás (5-9. hely) így már kimondottan szép eredmény lenne a vb-n.

“Ők azonban tudnak olyat alakítani, hogy legalább a B döntő vége, a 11-12. hely realitás legyen, ami jövőre már olimpiai kvótát ér” – mondta Szierer.

A könnyűsúlyú négypárevezős nem olimpiai szám, a magyar egységtől az A döntős részvétel szenzáció lenne. A szövetségi kapitány elárulta: az U23-asoknál friss Eb-győztes négypárt, valamint a rutinos Galambos Pétert is figyelembe véve kilenc evezőssel számolnak, és igyekeznek megtalálni a legideálisabb összetételű könnyűsúlyú kétpárevezőst, amely viszont már olimpiai szám.

“Egyelőre csak keresgéltük, de nem találtuk még meg azt a kiemelkedő két embert, akiknek nagy eséllyel sikerülhet olimpiai kvótát szerezni” – tette hozzá.

Galambos ezúttal is a könnyűsúlyú egypárevezősök között indul. A rutinos evezős évek óta szállítja az eredményeket: vb-n és Eb-n is volt már ezüstérmes. A szakember szerint azonban tavaly “túlversenyeztették”, így egyedül a vb-n nem szerepelt jól – akkor a 11. helyen végzett -, idén ezért “visszafogták” őt.

“Az a terv, hogy a Plovdivban durrantson nagyot. Peti klasszis, benne van egy kiugró eredmény, jó volna tőle egy érem” – közölte a kapitány.

A férfiaknál a negyedik magyar egységet alkotó, egypárban induló Pétervári-Molnár Bendegúzt a legnagyobb talánynak tartja Szierer.

“A legtehetségesebb magyar evezős, akinek az élettani mutatói szuperek. Benne van akár egy világraszóló bravúr is, de eddig még nem jött ki belőle” – mondta a kapitány. Hozzátette: miközben a 25 éves Pétervári-Molnártól a C döntő első helye is szép lehet, különösebb meglepetést az A döntős részvétellel sem keltene.

A nőknél a Polivka Dóra, Krémer Eszter kormányos nélküli kettes fejlődése a szakember szerint egyenletes. Versenyről versenyre jobbak lesznek, hozzák az eredményeket – idén erős mezőnyben, jó idővel nyertek egyetemi vb-t -, jövőre olimpiai kvótás helyre is esélyük lehet. Velük szemben a vb-n a 10-12. hely az elvárás.

“Ők két éve még könnyűsúlyúak voltak, 57 kilóval versenyeztek. Azóta már 6-7 kiló izmot szedtek fel, de kellene még további 5-6 a nemzetközi élmezőny szintjéhez” – mondta a kapitány. Szierer bízik a két versenyző motiváltságában és munka iránti alázatában, amivel ez a feladat megvalósítható.

A 24 éves Bene Dorottya a könnyűsúlyú egypárevezősök között indul. Ő három éve az Egyesült Államokban tanul és edz, viszont korábban két szezont hagyott ki túlterhelés miatt – nyaki csigolyáját műteni is kellett -, idén viszont már ígéretesek voltak az eredményei.

“Esetében a vb-részvétellel a tokiói olimpiára gondolva szavaztunk megelőlegezett bizalmat. Visszafogyott 2-3 kilót a könnyűsúlyra, és az a cél, hogy jövőre találjunk mellé egy fiatalt a könnyűsúlyú kétpárba, amelynek ő lenne a magja” – fogalmazott a kapitány.

A vb vasárnap kezdődik és nyolc napig tart. A megmérettetésen 62 ország több mint 900 evezőse indul, és 20 versenyszámban – ebből 14 olimpiai – hirdetnek győztest, míg a paraevezősöknél kilenc számban osztanak érmeket. Az A döntőket jövő péntektől vasárnapig rendezik.

– MTI –

A vb magyar indulói

férfiak

egypár: Pétervári-Molnár Bendegúz

könnyűsúlyú egypár: Galambos Péter

kormányos nélküli kettes: Juhász Adrián, Simon Béla

könnyűsúlyú négypár: Csiszár Péter, Fiala Balázs, Tamás Bence, Forrai Dávid

nők

könnyűsúlyú egypár: Bene Dorottya

kormányos nélküli kettes: Polivka Dóra, Krémer Eszter

paraevezősök

PR1 egypár: Pető Zsolt

