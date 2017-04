Evés közben jött meg az újfaluiak étvágya

A berettyóújfalui együttes focisulit rendezett a Szertár Sportbolt megye I. előző játéknapján, Szitkó Róbert tanítványai a Téglás ellen 7–1-re diadalmaskodtak. Az újfaluiak gyakorlatilag harmincnyolc perc alatt eldöntötték a három pont sorsát, hiszen ekkor Joao találatával már négygólos előnyre tettek szert.

– Előzetesen nehezebb összecsapásra számítottam, ellenfelünk nem azt produkálta, amire valójában képes – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Szitkó Róbert. – A téglási játékosokon alulmotiváltságot éreztem. Szerencsére nálunk a fiatalokra nem lehetett panasz, mindenki jó játékkal hálálta meg a bizalmat. Messzemenő következtetéseket mégsem vonnék le ebből a találkozóból, minden bizonnyal ettől csak nehezebb ütközetek várnak ránk a folytatásban.

Csata a dobogóért

A bihariak jelenleg a harmadik helyen állnak a táblázaton, az éllovas DEAC, Nyíradony kettőstől hat pont választja el őket.

– Az idény előtt az első ötbe kerülést tűztük ki célul magunk elé. A jelenlegi formánknak köszönhetően merészebb álmokat is szövögethetünk. Valószínűleg a Nagyhegyessel vívunk majd nagy harcot a bronzéremért. Azt meg kell jegyeznem, érzésem szerint vetélytársunk sorsolása kedvezőbb. A bajnoki címre nem látok sok esélyt, szerintem a debreceniek és a nyíradonyiak nem botlanak annyiszor, hogy be tudjuk fogni őket. Egyébként a berettyóújfalui csapat a „játszós” stílust képviseli. Bárki ellen lépünk pályára, a támadójátékra összpontosítunk. Az edzések látogatottságával vannak gondok, mivel a keret nagy része a futball mellett futsalozik is, és a fiúk nehezen tudják összeegyeztetni a foglalkozásokat az egyéb elfoglaltságaikkal. A télen két fővel bővült az együttes. Takács Zoltán több poszton bevethető játékos, akár csúcsékként is hasznos tagja lehet a gárdának. A portugál–magyar származású Joao a középpályán érzi magát otthonosan. Mindketten igazolták, nem hibáztunk a szerződtetésükkel, ám abban bízom, hogy még jobb produkcióra is képesek lesznek a jövőben. Sajnos a hazai fellépéseinken csekély a nézőszám, több szurkolót érdemelnénk. Eredményeinkkel próbáljuk visszacsalogatni a drukkereket a lelátókra – hangsúlyozta a vezetőedző.

Szombaton Kabára utazik a Berettyóújfalu, a tabellára pillantva a vendégeket nevezhetjük a mérkőzés esélyesének, de a tréner nem iszik előre a medve bőrére.

– Hazai pályán megszenvedtünk a kabaiak ellen, végül 3–2-re tudtuk behúzni a bajnokit. Úgy gondolom, most sem lesz könnyű dolgunk. Riválisunkat fiatal, alacsony termetű labdarúgók alkotják, akik gyorsan eljutnak a kapuig. Ennek ellenére győzni akarunk! – jelentette ki Szitkó.

