Európai Filmakadémia: 15 alkotás esélyes a rövidfilmes kategória díjára

A jelölési folyamatban résztvevő 15 filmfesztivál mindegyikén egy független zsűri Európai Filmdíj-jelöléssel jutalmazott egy versenyprogramban szereplő művet.

Bucsi Réka francia koprodukcióban készült Love című animációs filmje a svédországi Uppsalában nyert díjat 2016-ban. A fesztivál az egyike volt azoknak, amelyek nyerteseit az Európai Filmakadémia a legjobb európai rövidfilm díjára jelölte.

A LOVE című animáció mellett a spanyol Timecode, Juanjo Giménez rendezésében, a svéd Fight on a Swedish Beach!!, Simon Vahlne rendezésében, az ír The party, Andrea Harkin rendezésében, a holland-dél-koreai Information Skies című alkotás Metahaven rendezésében, az osztrák-német Wannabe, Jannis Lenz rendezésében, a portugál The Artificial Humors, Gabriel Abrantes rendezésében, a román Written/Unwritten, Adrian Silisteanu rendezésében, a svájci-argentín En La Boca, Matteo Gariglio rendezésében, a spanyol The Disinherited Laura Ferrés rendezésében, a francia Young men at their window, Loukianos Moshonas rendezésében, a görög Copa-Loca Christos Massalas rendezésében, a francia You will be fine, Céline Devaux rendezésében, a német Ugly, Redbear Easterman és Nikita Diakur rendezésében, a török The Circle, Ruken Tekes rendezésében nyerte el a jelölést az EFA rövidfilmes díjára.

A jelöltek közül az EFA több mint háromezer fős tagsága választja ki a végső győztest. A Legjobb Európai Rövidfilm 2017 díját a nyertes az Európai Filmdíjak átadási ceremóniáján veheti át december 9-én Berlinben.

Legutóbb olyan magyar alkotásokat jelöltek “európai Oscarra”, mint Szabó Simon Fal, Till Attila Csicska és Szimler Bálint Itt vagyok című rendezései.

2006-ban Kenyeres Bálint el is nyerte az Európai Filmakadémia rövidfilmdíját Before Dawn című alkotásáért, a legelső magyar díjazott Gyarmathy Lívia volt A mi gólyánk című rendezésével 2000-ben.

A ma már több mint 3000 szakmabelit tömörítő Filmakadémia évről évre 22 kategóriában díjazza az európai filmgyártás legjobbjait.

A Love világpremierje 2016 februárjában, a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjában volt. Észak-amerikai debütálása a rangos texasi South by Southwest (SXSW) fesztiválon, míg az ázsiai premier Hongkongban volt.

