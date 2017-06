Európa Liga – Magabiztos játékkal kétgólos előnyben a Ferencváros

A visszavágót egy hét múlva rendezik.

Európa Liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés:

Ferencváros-FK Jelgava (lett) 2-0 (1-0)

Groupama Aréna, 7133 néző, v.: Vaszilisz Dimitriu (ciprusi)

gólszerző: Varga R. (11., 69.)

sárga lap: Varga R. (45+1.), Leandro (79.), Botka (89.), illetve Bakmaz (18.), Kluskins (36.), Grigaravicius (45+1.), Redjko (59.)

Ferencváros:

Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Otigba (Koch, 82.), Botka – Varga R., Gorriarrán, Gera, Moutari – Radó (Bőle, 64.), Priskin (Lovrencsics B., 65.)

FK Jelgava:

Ikstens – Slampe, Oss, Redjko, Klimasevics – Alhinho (Kauber, 70.), Bakmaz – Jaudzems, Kluskins (Pereplotkins, 77.), Grigaravicius – Ledesma (Razulis, 84.)

A Ferencváros három új játékossal, Otigbával, Gorriarránnal és Priskinnel állt fel. Nagy lendülettel, ellenfelét letámadva kezdett a Ferencváros, alig néhány perc elteltével Varga már a kapufát is eltalálta. Nem sokkal később a villámgyors Moutari beadására érkezett jó ütemben a 11. percben. A félidő utolsó néhány percét leszámítva a Ferencváros szinte végig ellenfele térfelén járatta a labdát.

A második játékrész is egy Varga-kapufával kezdődött. A hazai támadásokból sokáig hiányzott az átütő erő, de a gyengén futballozó Priskin helyére beküldött Bőle szinte azonnal gólpasszal mutatkozott be új csapatában. A hajrában is a zöld-fehérek irányították a játékot, de az eredmény már nem változott.

A párharc továbbjutója a dán Midtjylland vagy az északír Derry City együttesével találkozik a következő körben.

– MTI –

