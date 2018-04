Európa krémje a debreceni oválon

A hazai szezon legkiemelkedőbb versenyét rendezik április 28-án, szombaton 14 órától Debrecenben, ahol az egyéni Európa-bajnokság egyik elődöntőjének ad otthont a Gázvezeték utcai salakstadion. (A hivatalos edzést a verseny napján, azaz szombaton reggel 9 órától rendezik a cívisvárosban.)

Sztárok az oválon

A viadalon 11 ország – Dánia, Oroszország, Csehország, Lengyelország, Románia, Ukrajna, Olaszország, Franciaország, Németország, Svédország és Magyarország – 16 salakszórója küzd a továbbjutást jelentő dobogós helyekért. A mezőny rendkívül erős és kiegyensúlyozott, igazi klasszisokkal tűzdelt. A dán Peter Kildemand és a lengyel Janusz Kolodziej – Grand Prix-s múltjuk miatt is – a speedway-elit szűk köréhez tartozik, de a szintén dán Mikkel Michelsen és Nikolai Klindt, a svéd Jakob Thorsell és Oliver Berntzon, az orosz Renat Gafurov, a német Valentin Grobauer, de még a cseh Josef Franc is képes lehet meglepetést okozni. Az olasz licenszes argentin, Nicolás Covatti is képes (lehetne) a bravúrra, ám sajtóhírek szerint a Brit Ligában bordáját törte, s így nem indulhat a cívisvárosban. A magyarországi szervezők nem kaptak semmiféle jelzést az olasz szövetségtől, hogy Covatti helyett más érkezne a Hajdúságba, így jelenleg képlékeny, ki képviseli a taljánokat. A magyarok közül Tabaka József és Benkő Roland főversenyzőként, míg Magosi Norbert és Bárány Márk tartalékként várja a kontinensviadalt.

Más szisztéma

Érdemes tudni, hogy az Eb-elődöntő lebonyolítási szisztémája eltér a hagyományos rendszertől, de nyugodt szívvel kijelenthető, rendkívüli izgalmakat ígér a verseny, ami nem 20, hanem 22 etapot tartogat a publikum számára. A szabályok értelmében a húszfutamos alapversennyel nem ér véget a küzdelem: a két legtöbb pontot gyűjtő pilóta egyből a döntőbe kvalifikálja magát, míg a következő négy salakos (a 3-tól a 6. helyezettig) az elődöntőben méri össze erejét, ahonnan az első kettő jut a fináléba. A legjobbak futama nagy izgalmakat tartogat, ugyanis csak az első három pozícióban végző salakszóró léphet a következő körbe, azaz a challenge-be.

Balszerencsés főpróba

A Hírek 360 csapata meglátogatta Tabaka Józsefet a szerdai edzésen, ahol kiderült, nem mindig úgy sikerül egy felkészülés, ahogy azt az ember eltervezi.

– A kuplungházam kettétört az első bemenetelnél, úgyhogy megyünk haza, lemossuk és szétszedjük a motort, mert meg kell javítani szombatra. Igazából nem olyan sok idő, nem eszeveszett nagy dolog a preparálás, viszont akadályozott, hogy tovább edzek. Most pechem volt, de még szombaton reggel 9-től lesz edzés, ott majd tudom ezt korrigálni, és megpróbáljuk mindenből kihozni a legtöbbet – hangsúlyozta Tabaka József, a Debreceni Speedway SE versenyzője, aki kitért az esélyekre is. – Minden országból a sportág krémje képviselteti magát az Eb-n. Nagyon izgalmas és jó versenyre számítok, nehéz dolgunk lesz, ha helyt akarunk állni. Tizenkét év versenyzés van mögöttem, és ennyire erős mezőny csak ritkán gyűlt össze Debrecenben. Arra tudok biztatni mindenkit, jöjjön ki és nézze meg a viadalt, mert biztos vagyok benne, hogy óriási küzdelem lesz – mesélte csillogó szemmel a debreceni klasszis, aki elárulta, a szombati derbin szeretne a középmezőnyben végezni a hazai közönség előtt.

A startlista

1. Mikkel MICHELSEN dán

2. Renat GAFUROV orosz

3. TABAKA József magyar

4. Josef FRANC cseh

5. Valentin GROBAUER német

6. Jakob THORSSELL svéd

7. BENKŐ Roland magyar

8. Peter KILDEMAND dán

9. Marat GATJATOV orosz

10. Janusz KOLODZIEJ lengyel

11. Gabriel COMANESCU román

12. Sztaniszlav MELNICSUK ukrán

13. Nicolás COVATTI olasz

14. John BERNARD francia

15. Nicolai KLINDT dán

16. Oliver BERNTZON svéd

17. MAGOSI Norbert magyar

18. BÁRÁNY Márk magyar

