Euroliga négyes döntő – Fegyverneky Zsófia: ez az ezüst aranyat ér

A csapatkapitány azzal kezdte, hogy ennek a helyezésnek lehet örülni:

“Mindig olyan csapatban játszottam, akár a Pécsben, akár a Sopronban, ahol az ezüstérem fájt. Ez életem első ezüstje, amelyre büszke vagyok, és a legszebb helyre teszem majd a polcon. Ahogy a lefújás után közösen kiáltottuk, +aranyat ér+.”

A fináléról Fegyverneky úgy vélekedett, hogy nem a legjobb meccsük volt az idényben:

“Lehetett volna szorosabb, a negyedik negyedben visszajöttünk kilenc pontra, de végül felőrölt bennünket a Jeka fizikai és magassági fölénye. A végére nagyon elfáradtam” – mondta az MTI-nek.

A Sopron legjobb dobója, a 21 ponttal záró Yvonne Turner ugyancsak reálisan értékelte a történéseket:

“Túl sok hullámvölgyünk volt, a támadások befejezésébe többször hiba csúszott. A WNBA mellett ez a legjobb liga, és bár ezúttal nem sikerült visszajönnünk 15 pontos hátrányból, nagyon büszke vagyok a csapatomra” – jelentette ki az amerikai irányító. Hozzátette, meg akarja nyerni a bajnoki döntőt, a nyáron a WNBA-s Phoenixben szerepel, majd ősszel visszatér Sopronba, ahol még egyéves szerződése van.

Roberto Iniguez soproni vezetőedző igyekezett a pozitívumokat meglátni a döntőben:

“Szomorú vagyok, mert nem sikerült győzelemmel befejezni a tündérmesét, de látni kell, hogy végig az ellenfél irányította a mérkőzést. Mindent megpróbáltunk, nagyszerű csapatunk van, most ennyire futotta” – összegzett a tréner.

A négyes döntő legjobbjává választott Emma Meesseman, aki 19 pontjával a Jekatyerinburg legeredményesebbje lett, először a nagyszerű rendezést emelte ki:

“Csodálatos érzés ilyen hangulatban játszani, ez az élmény örökre megmarad bennem. Jó látni, hogy ilyen sokan szeretik itt is a kosárlabdát, és örülök, hogy itt nyertük meg az Euroligát” – fogalmazott a belga játékos.

Az orosz gárda edzője, Miguel Mendez az idény közben menesztett elődjének is köszönetet mondott:

“Ez a diadal Olaf Langénak is jár, illetve két sztárnak, Diana Taurasinak és Deanna Nolannek is, akik segítették a felkészülésünket. Gratulálok a Sopronnak, amely a szezon legjobb csapata volt, a sportágnak szüksége van az ilyen klubokra” – közölte a spanyol tréner, majd rátért a döntőre is. “Nem könnyű ilyen nagy nyomás alatt játszani, kihagytunk pár dobást, de kontrolláltuk a mérkőzést, és ez volt a fontos” – tette hozzá.

– MTI –

