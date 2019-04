EURO-2020 – Az UEFA elégedett a Puskás Aréna építésével

Az UEFA delegációját a főváros részéről Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a KKBK részéről Szigethy Barnabás projektigazgató, a rendőrség részéről Lakatos Tibor ezredes, míg az MLSZ részéről a 2020-as Eb projektvezetője, Szabó Vilmos, valamint Berzi Sándor alelnök fogadta.

“A program során az UEFA vezetői egyeztettek a főpolgármester-helyettessel Budapest feladatairól, elképzeléseiről, ellátogattak a szurkolói falu helyszínére, a Hősök terére és a Futballfalunak otthont adó Olof Palme sétányra is, valamint megtekintették a jövőre három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek otthont adó Puskás Aréna építkezését is, ahol a létesítmény bejárása mellett a stadion jövőbeni szolgáltatásairól is részletes tájékoztatást kaptak” – olvasható az MLSZ honlapján.

A beszámoló szerint elégedettek voltak az UEFA-küldöttség tagjai és minden kérdésükre választ kaptak budapesti tartózkodásuk ideje alatt, így megítélésük alapján “a terveknek megfelelően haladnak” a budapesti előkészületek.

A jövő évi Eb-t rendhagyó módon 12 ország egy-egy városában rendezik. Az egyik helyszín a 67 ezer férőhelyes Puskás Aréna lesz, melyet a tervek szerint az idén november 25-ig átadnak. Amennyiben a magyar válogatott is kivívja részvételét, akkor legalább két találkozóját hazai pályán játszhatja a csoportkörben.

– MTI –

