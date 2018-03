EU-csúcs – Orbán: fontos, hogy Magyarország képes legyen megvédeni saját érdekeit

A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő azt hangoztatta: a bevándorlás a döntő kérdés, amellyel foglalkozni kell majd az EU-csúcson. Szerinte nyilvánvaló, különösen Angela Merkel német kancellár lengyelországi látogatását követően, hogy július elsejéig, tehát a bolgár EU-elnökség időszakában “át akarják préselni, nyomni, gyötörni” az új, bevándorlást bátorító és támogató európai szabályokat.

“Nekünk ezt meg kell akadályoznunk, szembe kell ezzel fordulnunk”, ebből a szempontból lesz jelentősége a csúcstalálkozónak – hangsúlyozta, hozzátéve: a “döntő ütközet” majd júniusban következik be.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Nagy-Britannia szuverenitását támadás érte. Magyarország azt az álláspontot fogja képviselni Brüsszelben, hogy szilárdan ki kell állni Nagy-Britannia mellett a szolidaritás jegyében – jelentette ki. Úgy folytatta: nem fogadható el, hogy bármely európai uniós vagy NATO-tagállam polgárait támadás érje hazájuk területén, mint ahogy ez most megtörtént. Magyarország is teljes mellszélességgel kiáll Nagy-Britannia mellett – tette hozzá a kormányfő.

– MTI –

