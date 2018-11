Ételek, amelyek jótékonyan hatnak

A folyadék és zöldség együttes fogyasztása fokozza a teltségérzetet, ha ilyen típusú levessel indítjuk az ebédet, könnyebben jóllakunk, és valószínűleg kevesebbet eszünk utána. Klinikai vizsgálat is igazolta, hogy a rendszeres levesfogyasztók kevesebb kalóriát vesznek magukhoz – még a levessel együtt is –, szemben a levest egyáltalán nem fogyasztókkal.

Krémlevesek, adagok

A leves lehet csészényi (2-3 dl), tányérnyi (3-5 dl), de léteznek fogyókúra és tálalás szempontjából is extrémitások: bográcsnyi halászlé vagy gulyás, cipóban tálalt hagymaleves. A húsos, halas levesek kivételével a leves nem főétel, nem azért esszük, hogy jóllakjunk vele. Az alacsony szénhidráttartalmú zöldségekből készült krémlevesek (cukkini, karfiol, brokkolikrémleves) abban az esetben beilleszthetők az étrendbe, ha a leves sűrűségét a zöldség és nem a habarás, vagyis a tejszín, tejföl és/vagy a liszt képezi. Ezt leginkább akkor tudjuk ellenőrizni, ha mi magunk készítjük a levest vagy kipróbált helyen étkezünk. Vannak olyan krémlevesek, amelyek eleve magas energiatartalmú alapanyagokból készülnek: burgonyakrémleves, gesztenyekrémleves. Ezeket lehetőleg mellőzzük, vagy csak ritkán és akkor is kis mennyiségben fogyasszuk. Húsos vagy halas leveseket önálló ételként is fogyaszthatjuk, tulajdonképpen komplett fogások, értékes fehérjetartalmát a hús, a hal adja. Ha magunk készítjük őket a leveseket, a zöldségekkel mindenképp bánjunk bőkezűen.

HBN

