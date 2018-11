Eszi, nem eszi, nem kap mást

Miért szűnt meg az iskolai közétkeztetésben az A és a B menü szeptembertől, miért csak egyféle étel kerül az ebédlőasztalra? – kérdezte a debreceni önkormányzat csütörtöki közgyűlésének végén Szabó Gyula önkormányzati képviselő. Elmondta: a tavalyi tanévben még kétféle ételsor közül választhattak ebédet a gyerekek. Amióta ez megváltozott, és ismét csak egy leves és egy főétel létezik, a korábbinál sokkal több étel kerül a szemétbe. – Szeptember-októberben még abban bíztunk, hogy előbb-utóbb majdcsak visszaáll a régi rend, de az új étlap szerint ez a közeljövőben is így marad – fogalmazott a városatya. Szabó Gyula arra is panaszkodott, hogy kettéválasztották a szolgáltatást igénylő gyerekek nyilvántartását és a pénzbeszedést. Az intézményekben van a névsor, de nem az iskola dolgozója szedi be a térítési díjat. Emiatt elsősorban az ingyenes étkezők adagját nem mondják le, amikor beteg a gyerek. Így több millió forint veszendőbe megy. Ráadásul egyes intézményekben megszüntették a bankkártyás fizetés lehetőségét – ismertette a képviselő.

Szűcs László, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának vezetője azt válaszolta, hogy tárgyalásokat kezdeményez majd a problémákról az intézményműködtető központtal.

Nem lehet válogatni

Mint megtudtuk, a közétkeztetést biztosító cég hamarosan igényfelmérést végez, kész visszaállítani a kétmenüs rendszert.

– Felháborító, hogy még választási lehetőséget sem adnak. Nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a tavalyi évtől eltérően miért nem választhatunk A és B menü közül – fogalmazott az eset kapcsán egy olyan, nevének titokban tartását kérő debreceni szülő, akinek kisfia egy belvárosi általános iskola 3. osztályába jár, 3 éves kislánya pedig óvodás.

Sótlan, vízízű, ehetetlen

Az anyuka elmondta: fia nem válogatós, de gyakran – elsősorban a leveseket – vízízűnek, sótlannak, ehetetlennek tartja. Hiába szerepel az étlapon például, hogy a következő napi leves mit fog tartalmazni, vagy a tészta, vagy a hús, vagy a zöldség hiányzik belőle. – Utána is nézett a férjem a cég honlapján, de az ott lefényképezett ételek köszönőviszonyban sincsenek azzal, amit a gyerekek elé tesznek. Egyszer megnéztem saját szememmel is a levest, amit a gyerek kapott, és azt láttam, hogy mirelit zöldségkeverékből készült, bár a Hungast honlapján az olvasható, hogy friss, hazai alapanyagokkal dolgoznak. Ezért fizetek ki 12-13 ezer forintot minden hónapban! – füstölgött.

Csoki, chips a büfében

A szülő hozzátette: a minap egy fél szelet margarinos kenyeret szántak iskolás gyermekének uzsonnára, rajta 6-7 csík reszeltsajt-darabkával. Az már csak „hab a tortán”, hogy a hároméves gyerekeknek hagymát adnak a kenyérhez az oviban. – Nem ismerek egyetlen olyan szülőt sem, akinek a kisgyereke megenné a nyers hagymát – állította. Az anyuka kifejtette: ilyenkor a gyerek a büfébe is le szokott szaladni, de sajnos a reggeli szendvicseken és péksüteményeken kívül – amik gyorsan elfogynak – dél körül, délután már csak csoki, chips, cukorka kapható.

Felmérés után két menü?

Enyedi Csaba, a Hungast Csoport kommunikációs igazgatója kifejtette: júliustól új szerződés alapján, részben megváltozott feltétekkel szolgáltatnak Debrecenben. Az ételválasztás lehetőségének biztosítására felmérést fognak végezni, és ha igény mutatkozik rá, visszaállítják a kétmenüs rendszert. A felmérés előkészítése folyik. Megtudtuk, étlapjait a Hungast a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelőlen állítja össze. Arra törekszenek, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő energia- és tápanyagtartalmú, ízletes, változatos menüket készítsenek. Debrecenben hozzávetőlegesen naponta 9 ezer gyermeknek adnak enni. Enyedi Csaba szerint az egymenüs rendszer bevezetése óta a hulladékba kerülő ételmennyiség nem nőtt az elmúlt évekhez képest.

A bankkártyás fizetés lehetőségének megszüntetésével kapcsolatban azt közölte az illetékes, hogy a fogyasztók a térítési díjat nem nekik, hanem a Debreceni Intézményműködtető Központnak fizetik.

OCs, SzD

