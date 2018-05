Eső is lehet a csíksomlyói búcsú idején

Az ünnepi szentmise szombaton 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben. A környéken már péntek reggeltől útlezárások és forgalomkorlátozások léptek életbe, amelyek közül van, ami egészen vasárnap délutánig érvényben marad.

A misén több mint százezer résztvevőre számítanak. Az Erdély FM beszámolója szerint a közrendet több mint 250 Hargita és Maros megyei csendőr biztosítja. Péntek reggeltől vasárnap éjfélig közterületen tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység a búcsú helyszínének környékén.

Készülődnek, díszítik a szabadtéri kápolnát a holnapi misére. A tévétársaságok is beálltak a kamerákkal, kábelekkel | Fotó: Forgács Bernadett

A meteorológusok szerint akár esős, viharos idő is lehet a búcsú idején. A helyszínen most is borult az égbolt.

Még üres a nyereg. Ide várják a településekről a keresztaljakat. Erős szél fúj, holnapra esőt jósolnak | Fotó: Forgács Bernadett

A búcsú alkalmából Csíksomlyó hegyén, a Nyeregben állították ki a MISERICORDIA installációt, amelyet az Irgalmasság (Misericordia) Szent Évében, 2016. október 13-tól egy hónapon keresztül a római Angyalvár közelében láthattak az odalátogatók.

A műalkotás 12 db háromdimenziós betű révén illusztrálja a Misericordia (Irgalmasság) szót. A betűkön található képek, a populáris megjelenés mellett, mély üzenetet hordoznak. Hátoldalukon a projektben résztvevő magyar, illetve olasz művészek irgalmassággal kapcsolatos reflexiói olvashatóak.

Fotó: Forgács Bernadett

Az installáció a magyar állam ajándéka volt Olaszországnak, Rómának, valamint tiszteletadás a Szentszéknek. Az installáció elkészítését, kihelyezését a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta – áll a Transindex cikkében.

A Csíksomlyói Búcsú részletes programja

A búcsú hosszú évek óta a magyar katolikusok egyik legjelentősebb zarándoklata, évente több százezer ember vesz részt rajta, hogy elnyerje bűneinek bocsánatát.

2018. május 18, péntek

Este a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a pünkösdi búcsút Csíksomlyón, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.

2018. május 19. szombat

5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor négyszögletű udvarában,

Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor a kegytemplomban,

A kordon a főpapság vezetésével 10.30-kor indul a csíksomlyói Ferences Kolostor elől,

Ünnepi Szentmise 12.30-tól a Hármashalom oltárnál (a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti Nyeregben)

19.00 órakor szentmise a Kegytemplomban,

Éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

2018. május 20. vasárnap

Szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától

folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában

10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban

19 órától szentmise a Kegytemplomban

2018. május 21., hétfő

a szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban: reggel 8-kor, 10.30-kor és 19 órától

2018. május 21. kedd

Szent Antal ünnepe – a szentmisék 8.00, 10.30 és 19.00 órától vannak a Kegytemplomban.

