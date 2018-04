Esküvői meghívó, ami nélkül nem teljes a nagy nap

Esküvőszervezés során tehát nem csak a rendezvény helyszínéről, idejéről, vagy a menü elemeiről kell dönteni, hanem arról is, hogy milyen stílust képviseljen a meghívó. A választék és a lehetőségek minden korábbinál szélesebbek, s gyakran nem is egyszerű rálelni az ideális típusra. Cikkünkben az eskuvoimeghivok.hu segítségével néhány hasznos tanácsot igyekszünk adni azoknak, akik még csak most állnak a meghívó kiválasztása előtt.

Esküvői meghívó a rendezvény stílusában

A szakemberek elsőként arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes az esküvő várható színvilágához, motívumaihoz passzolóan kiválasztani a meghívó jellemzőit. Persze gyakran előfordul az is, hogy az érdeklődőknek nincsen előre megtervezett koncepciójuk, s ilyenkor a klasszikus megoldások bizonyulnak a legjobb választásnak. Az elefántcsont, fehér vagy krémszín egymással társítva biztosan beváltja a hozzá fűzött reményeket, s mellé fekete vagy arany színnel egyfajta klasszikus megjelenést kölcsönözhetünk a meghívónak.

Kreativitás és árak

A lehetőségek száma végtelen, és érdemes az esküvői meghívó méretével, formájával is játszani, ezzel személyre szabva azt. Arra azonban mindenképpen figyeljünk, hogy ha nem személyesen adjuk át, akkor a postai borítékok közül fogunk választani. Ha tehát nem fér bele például formájából adódóan a standard borítékba az esküvői meghívó, azzal plusz költségekre számíthatunk. Hasonló a helyzet a betűtípusokkal, extra megoldásokkal. Betűtípusonként eltérő lehet a színek és a festék anyagának ára, de a papírok széles választékában is nagy árkülönbségek lehetnek. A kétségkívül mutatós dombornyomás természetesen drágább, mint a hagyományos megoldások, ezért érdemes akár több cégtől is árajánlatot kérni.

Figyeljünk az olvashatóságra

Az esküvői meghívó rendszerint több fontos információt is tartalmaz, ezért érdemes átgondolni, hogy a választott betűmérettel, színekkel együtt vajon olvasható lesz-e minden. Ha úgy tűnik, nem elegendő a hely, akkor nem célszerű a betűméret jelentős csökkentésével növelni azt. Válasszunk inkább más méretű esküvő meghívót, vagy alakítsunk annak alakján. S ha már a tartalomról esett szó, akkor annak stílusa is mindenképpen figyelmet érdemel. A külső és a belső legyenek harmóniában, tehát ha a klasszikus esküvői meghívó mellett döntöttünk, akkor abba semmiképpen ne kerüljön humoros, vagy túlontúl laza szöveg. Ha mindenképp könnyed hangvételűre vennénk a dolgot, akkor megéri ennek megfelelő meghívót választani.

Esküvői meghívó, de mikor?

A párok általában úgy gondolják, hogy egy-két hónappal a nagy nap előtt elegendő kiküldeni a meghívókat. Ez általában így is van, de ha nagyobb vendégsereget várunk, akik között családosok, gyerekesek is megtalálhatóak, akkor érdemes megadni az esélyt, hogy előre tervezhessenek. Amennyiben nem vagyunk mindenkivel személyes kapcsolatban, és postai úton történik az esküvői meghívó kiküldése, akkor mindenképpen mellékeljünk felbélyegzett válaszborítékot. Ez nem csak figyelmesség, hanem saját jól felfogott érdekünk is, hiszen így tudhatjuk, hogy hány főre számolhatunk, s ennek megfelelően történhet a további szervezés.

Az esküvői meghívó kiválasztása nem mindig egyszerű feladat, de ha megfelelő céget választunk az elkészítés feladatára, akkor jelentősen megkönnyíthető dolgunk.

